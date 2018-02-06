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07.02.2018 02:05

ABD borsalarında volatilite devam ediyor

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ABD borsalarında volatilite devam ediyor
ABD borsaları dün 2011 yılından bu yana gerçekleşen en sert kayıplarının ardından, yeni günde de keskin bir düşüşle açıldıktan sonra toparlandı.

S&P 500 Endeksi güne yüzde 1.7, Nasdaq Bileşik Endeksi güne yüzde 2.0 ve Dow Jones Endeksi güne yüzde 2.0 düşüşle başladı.

Sonrasında gün içinde yaşanan toparlanma ile Dow Jones Endeksi yüzde 0.54, S&P 500 Endeksi yüzde 0.25 ve Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.61 artıya geçti.
Satışlar küresel piyasalara da yayıldıkça Japonya ve Avrupa’da da endeksler düşüş kaydetti. Japonya’da Nikkesi yüzde 4.73 düşüşle günü kapatırken, Euro Stoxx 600 yedinci işlem gününde arka arkaya düşerek günü yüzde 3.2’lik bir düşüşle açtı. Avrupa’daki piyasa endişelerine ait gösterge endeks olan STOXX 50 Volatilite Endeksi ise yüzde 8.1’lik yükseliş kaydederek 27.5 oldu.
ABD'de borsalarındaki volatilitenin etkileriyle Borsa İstanbul Endeksi işlem gününü yüzde 1.19 düşüşle 115 bin 457 puandan kapadı.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi lirayı da etkiledi ve dolar dünkü 3.79 liralık düzeyinden 3.76 liraya kadar geriledi. Gün içinde 4.70’e kadar yükselen euro ise piyasa kapanışının ardından 4.66’ye kadar geriledi.
Milyarlarca dolarlık yatırım fonu Standard Life Aberdeen co-CEO’su Martin Gilbert CNBC televizyonuna yaptığı değerlendirmede, yatırımcılara "sakinleşme çağrısı yaptı ve hisse piyasalarında yaşanan bu düşüşlerin gecikmiş bir düzeltme olduğunu söyledi. 

Gilbert, satışların büyük ölçüde ABD’de olumlu ekonomik verilerin ardından faiz oranlarının yükseltileceğine dair beklentilerden kaynaklandığını ekledi.

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