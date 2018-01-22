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22.01.2018 20:15

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs için tarih verdi

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kudüs için tarih verdi
İsrail’i ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İsrail Parlamentosu’nda (Knesset) yaptığı konuşmada ABD’nin Kudüs’teki büyükelçiliğinin 2019 yılı bitmeden açılacağını açıkladı.

Mike Pence, Knesset’te yaptığı konuşma sırasında Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu tekrarlanması üzerine Yahudi milletvekillerinden büyük alkış aldı. Konuşmayı sitesinden canlı aktaran Jerusalem Post gazetesi, Pence'in Knesset’te “Arap milletvekillerince protesto edildiğine” dikkat çekti.

Haberde “Arap milletvekillerinin, protesto pankartları ve bağırmalarıyla Pence’in konuşmasını kesmesinin ardından genel kuruldan dışarıya kadar eşlik edildikleri” belirtilirken “Beklenen bir gelişme idi. Milletvekillerinin günün geri kalan kısmına genel kurula girmeleri yasaklandı” denildi.

Mike Pence, Knesset’teki konuşması sırasında “ABD’nin, İsrail’in yanında müttefik ve sevilen bir dost olmaktan onur duyduğunu” belirterek “Kudüs’ün barışı için dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Barışın sadece diyalogla sağlanabileceğini ifade eden Pence, Filistin liderlerini “müzakere masasına dönmeye” çağırdığı konuşmasında Kudüs’teki ABD büyükelçiliğinin 2019 yılının sonundan önce açılacağını da duyurdu.

(ANKA)

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