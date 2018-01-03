'ABD Atilla'ya karşı' davasında karar açıklandı

Hakan Atilla ve Rıza Sarraf'ın suçlu olup olmadığına karar vermek için jüri Noel tatili sonrasında yeniden bir araya geldi.

ABD'de sürmekte olan, Hakan Atilla'nın tek sanık olduğu, Rıza Sarraf'ınsa tanık olarak dinlendiği davada jüri kararını verdi. Hakim jürinin "tüm konularda" karara vardığını söyledi. Jürinin "kara para aklamak" dışında 5 konuda Hakan Atilla'yı suçlu bulduğu açıklandı. Jürinin Atilla'yı suçlu bulduğu ithamlarsa, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek ve kara para aklama suçuna iştirak etmek."