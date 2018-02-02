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02.02.2018 23:30

AB: Türkiye’de hukukun üstünlüğünün altı oyuluyor

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AB: Türkiye’de hukukun üstünlüğünün altı oyuluyor
Avrupa Birliği yetkilileri, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınmasına ilişkin Türkiye’de hukukun üstünlüğünün altının oyulduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilci Federica Mogherini ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, bugün ortak açıklama yayımladı. Hahn ve Mogherini yaptıkları açıklamada, Kılıç hakkındaki tahliye kararının bozulmasını ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerinin gözaltına alınmasını endişe verici olarak tanımladı.

Açıklamada ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen alt mahkemenin tutukluluklarının devam etmesi yönünde karar verdiği gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın da bir an önce serbest bırakılması istendi

Yayımlanan açıklama şöyle:

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı avukat Taner Kılıç hakkındaki tahliye kararının bozulması ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması, Türkiye’de hukukun üstünlüğü, bağımsızlığı ve tarafsızlığının altının oyulduğuna yönelik endişe verici gelişmelerin son örnekleridir.

Hukukun üstünlüğünün altının oyulmasına ek olarak, yakın zamanda Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğu devam eden iki gazeteci hakkındaki kararı dahil olmak üzere, yargı kararların uygulanmaması, etkili hukuki yolların varlığına dair ciddi şüphe oluşturduğu gibi, talihsiz bir emsal oluşturma riski de taşımaktadır.

Avrupa Birliği, Türkiyeli yetkililerin Anayasa Mahkemesi’nin 11 Ocak 2018 tarihli kararının uygulanmasını ve gazetecilerin geciktirilmeden serbest bırakılmasını garanti altına almasını bekliyor.

Hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler konusunda somut ve kalıcı ilerlemeler, AB-Türkiye ilişkileri perspektifinde asli önemini koruyor. (Bianet)

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