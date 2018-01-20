AB Bakanı Çelik: "Türkiye şu anda..."

Çelik, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Başkomutanın emriyle Zeytin Dalı Harekatı başladı. Allah muvaffak etsin." ifadesini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz" - "Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren siyasetlerin, terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır" - "Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin, bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur"



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Başkomutanın emriyle Zeytin Dalı Harekatı başladı. Allah muvaffak etsin." ifadesini kullandı.



Türkiye'nin güvenliğini korumak ve mazlum bölge halkına sahip çıkmak için meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkati çeken Çelik, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, "Türkiye bir kere daha ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güvenliği için terörle mücadele konusunda en kararlı ülke olduğunu göstermiştir. Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren siyasetlerin, terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır işaret ettiği tehlikeleri, yaptığı uyarıları dikkate almayanların siyasetlerinin, bölgeye daha çok sıkıntı ve terör getirmekten başka işe yaramadığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin, bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur. Türkiye, terörle mücadele konusunda kararlılığını, hukuk ve meşruiyet içinde ortaya koymaktadır. İlkeli ve son derece gerekli bir harekat başlamıştır. Dostlarımız ve mazlumlar için zeytin dalı olan bu harekat, terör örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir kararlılık iradesidir. Allah muvaffak etsin."