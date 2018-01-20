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21.01.2018 03:15

AB Bakanı Çelik: "Türkiye şu anda..."

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AB Bakanı Çelik: "Türkiye şu anda..."
 Çelik, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Başkomutanın  emriyle Zeytin Dalı Harekatı başladı. Allah muvaffak etsin." ifadesini kullandı.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan  haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı  veriyoruz" - "Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale  getiren siyasetlerin, terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda  teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır" - "Terör örgütünden sınır güvenlik  gücü kurmaya kalkan siyasetlerin, bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör  getireceğine kuşku yoktur"


Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,  Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Uluslararası hukuktan kaynaklanan  haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı  veriyoruz." ifadesini kullandı. 

 Çelik, Twitter hesabından Zeytin Dalı Harekatı hakkında, "Başkomutanın  emriyle Zeytin Dalı Harekatı başladı. Allah muvaffak etsin." ifadesini kullandı.


 Türkiye'nin güvenliğini korumak ve mazlum bölge halkına sahip çıkmak  için meşru müdafaa hakkını kullandığına dikkati çeken Çelik, "Uluslararası  hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken  en meşru cevabı veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çelik, "Türkiye bir kere daha ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın  güvenliği için terörle mücadele konusunda en kararlı ülke olduğunu göstermiştir.  Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren  siyasetlerin, terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda teröre  karşı en meşru pozisyonda durmaktadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aylardır işaret ettiği  tehlikeleri, yaptığı uyarıları dikkate almayanların siyasetlerinin, bölgeye daha  çok sıkıntı ve terör getirmekten başka işe yaramadığını belirten Çelik, şunları  kaydetti:

"Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin,  bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur. Türkiye,  terörle mücadele konusunda kararlılığını, hukuk ve meşruiyet içinde ortaya  koymaktadır. İlkeli ve son derece gerekli bir harekat başlamıştır. Dostlarımız ve  mazlumlar için zeytin dalı olan bu harekat, terör örgütleriyle mücadelede  tavizsiz bir kararlılık iradesidir. Allah muvaffak etsin."

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