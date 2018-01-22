AA: Azez'den de harekat başlatıldı

AA'nın geçtiği son bilgiye göre, TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den de harekat başlattı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün. TSK'nın dün başlattığı kara harekatı devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen haberlere göre şu ana kadar 11 köy teröristlerden temizlendi. Askeri birlikler Afrin'de 8 kilometre içeri girdi.
TSK AZEZ CEPHESİNİ AÇTI
AA'nın aktardığı bilgiye göre, TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.
AFRİN'DEN SON HABERLER
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.
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