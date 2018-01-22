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22.01.2018 16:10

AA: Azez'den de harekat başlatıldı

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AA: Azez'den de harekat başlatıldı
Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. güne girildi. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen son habere göre, 11 köy teröristlerden temizlendi.

AA'nın geçtiği son bilgiye göre, TSK, Afrin'in doğusundaki Azez'den de harekat başlattı

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. gün. TSK'nın dün başlattığı kara harekatı devam ediyor. Askeri kaynaklardan gelen haberlere göre şu ana kadar 11 köy teröristlerden temizlendi. Askeri birlikler Afrin'de 8 kilometre içeri girdi.

TSK AZEZ CEPHESİNİ AÇTI

AA'nın aktardığı bilgiye göre, TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.

AFRİN'DEN SON HABERLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'deki terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.

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