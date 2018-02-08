A HABER ve SABAH'a jet yanıt

Yarkadaş: "Herkesin izlediği bir yayında edilen küfürleri şikayet etmem, yandaş medyanın ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yandaş medyanın RTÜK'e yaptığı şikayeti çarpıtmasına tepki gösterdi.

Yarkadaş, "A Haber'de Erman Toroğlu terör örgütü PKK'nın bomba patlattığı gece ağza alınmayacak küfürler etti. Bunları şikayet ettim diye PKK'yı korumakla suçlandım. Bu tam bir ahlaksızlıktır" dedi.

Yarkadaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

''Kadınların, çocukların ve değişik yaştaki erkeklerin izlediği bir yayında "O. Çocukları" diye konuşan A Haber programcısı Erman Toroğlu'nu şikayet ettim. AKP'li üyelerin de oylarıyla A Haber'e ceza verildi. Yandaş medyanın demagojilerine kulak asmayın... Meselenin özeti budur...

A HABER yayınında "O... çocukları" , "A.. koyduklarım... G. Lalesi" diyenlere verilen cezanın altında RTÜK'ün AKP'li üyelerinin de imzası var. Yandaş medya her zamanki ahlaksızlığıyla bu gerçeğin üstünü örtüyor. Benim şikayetimi eleştirenler, halka gerçeği anlatın.

Ayrıca A HABER spikeri Serkan Korkma, 'Erman Hocam böyle konuşmayın' diyor ve izleyiciden ÖZÜR DİLİYOR. O halde A HABER, terör örgütü PKK'dan özür mü diledi? Şimdi neyin demagojisini yapıyorsunuz? Gidin cezayı veren RTÜK'ün AKP'li üyelerine sorun neden ceza aldığınızı öğrenin

Başta A HABER ve SABAH'a söylüyorum: Herkesin izlediği yayınlarda böyle konuşamazsınız! Belli ki aranızdaki muhabbetlerde hep bel altı konuşuyorsunuz. Bu beni ilgilendirmez. Yayında konuşursanız yine şikayet ederim; AKP'li üyeler de aynı cezayı size verir...

RTÜK'e yaptığım ŞİKAYET metni budur. AKP, MHP ve CHP'li üyeler, bu ahlak dışı sözlerin yayınlandığı A HABER'e para cezası verdi. Yandaş medyanın sakladığı gerçek buradadır:

Maçın HAKEMİNE "A... k... çocuğu" diyen Erman Toroğlu'na verilen cezayı çarpıtan yandaş medya, ahlaksızlığın tarihini yazıyor. RTÜK kayıtları ortada! RTÜK'ün AKP'li üyeleri bile HAKEME edilen küfrü savunamadı ve ceza verdi. Meselenin özeti budur...''

Kadınların, çocukların ve değişik yaştaki erkeklerin izlediği bir yayında "O. Çocukları" diye konuşan A Haber programcısı Erman Toroğlu'nu şikayet ettim. AKP'li üyelerin de oylarıyla A Haber'e ceza verildi. Yandaş medyanın demagojilerine kulak asmayın... Meselenin özeti budur... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Şubat 2018

2- A HABER yayınında "O... çocukları" , "A.. koyduklarım... G. Lalesi" diyenlere verilen cezanın altında RTÜK'ün AKP'li üyelerinin de imzası var. Yandaş medya her zamanki ahlaksızlığıyla bu gerçeğin üstünü örtüyor. Benim şikayetimi eleştirenler, halka gerçeği anlatın. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Şubat 2018

3- Ayrıca A HABER spikeri Serkan Korkma, 'Erman Hocam böyle konuşmayın' diyor ve izleyiciden ÖZÜR DİLİYOR. O halde A HABER, terör örgütü PKK'dan özür mü diledi? Şimdi neyin demagojisini yapıyorsunuz? Gidin cezayı veren RTÜK'ün AKP'li üyelerine sorun neden ceza aldığınızı öğrenin — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Şubat 2018

4- Başta A HABER ve SABAH'a söylüyorum: Herkesin izlediği yayınlarda böyle konuşamazsınız! Belli ki aranızdaki muhabbetlerde hep bel altı konuşuyorsunuz. Bu beni ilgilendirmez. Yayında konuşursanız yine şikayet ederim; AKP'li üyeler de aynı cezayı size verir... — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Şubat 2018

5- RTÜK'e yaptığım ŞİKAYET metni budur. AKP, MHP ve CHP'li üyeler, bu ahlak dışı sözlerin yayınlandığı A HABER'e para cezası verdi. Yandaş medyanın sakladığı gerçek buradadır: pic.twitter.com/EtT2jolqHS — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 8 Şubat 2018