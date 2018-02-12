A Haber okurları yoğun bakımdaki Kadir İnanır'a küfür yağdırdı!

Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılması haberini pek çok haber sitesi gibi yandaş A Haber de yaptı. A Haber'in "Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı" haberini gören okurları küfür yağdırmaya başladı.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Kadir İnanır, beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı. Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılması haberini pek çok haber sitesi gibi yandaş A Haber de yaptı. A Haber'in "Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı" haberine gelen okur tepkileri vicdanları yaraladı.

Kadir İnanır yoğun bakımda: İşte SON DURUMU - HABERİ İÇİN TIKLAYIN



İstanbul’daki Fulya Acıbadem Hastanesi’ne götürülen ünlü oyuncu, Prof. Dr. Yunus Aydın tarafından ameliyat edilerek tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. 69 yaşındaki Kadir İnanır’ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. İnanır’ın hastaneye getirilmesinin ardından basın mensupları da hastaneye akın etti.



Kadir İnanır'ın hastaneye kaldırılması haberini pek çok haber sitesi gibi yandaş A Haber de yaptı. A Haber okuyucularının haberin sosyal medya paylaşımının altına yaptıkları yorumları vicdanları yaraladı.



İşte A Haber'in Kadir İnanır'ın hasteneye kaldırılması haberinin altına gelen yorumlar: