90 çocuk Kemer’de ağırlanıyor

Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan 90 çocuk, Kemer Belediyesi’nin organizasyonuyla ilçede ağırlanıyor. Geziden çok mutlu olan çocuklar Başkan Mustafa Gül’ü ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Antalya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün evlerinde kalan 90 çocuk Kemer Belediyesi’nin organizasyonuyla Kemer’de ağırlanıyor.

“HER ZAMAN BEKLERİZ”

Merkezden gelen 32 çocuktan oluşan ilk grup, Sosyal Hizmet Görevlisi Nimet Duran Eğer ve eğitmenleri ile birlikte Kemer Belediyesi’ne gelerek Başkan Mustafa Gül’ü ziyaret ettiler. Ülkemizin geleceği olan çocukları Kemer’de ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydeden Başkan Gül, “Sizleri burada her zaman konuk etmek isteriz. Kemer’e gelmeyi canınız istediği zaman ilgili birimlerimize bir telefon açmanız yeterli. Yaz sezonunda da tekrar bekliyoruz” dedi.

BAŞKAN GÜL’E TEŞEKKÜR

Heyet adına konuşan Sosyal Hizmet Görevlisi Nimet Duran Eğer ise, “Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığınız ve bize çok konuksever bir şekilde ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum” dedi. Heyet daha sonra Başkan Gül’e bir teşekkür belgesi verdi. Gül ise konuk öğrencilere ve eğitmenlerine çeşitli hediyeler sundu. Ziyaretin sonunda teleferik ile Tahtalı Dağı’na götürülen çocuklar kar keyfi yaparken kemer manzarasının da tadını çıkardı.