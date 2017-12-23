9 yaşındaki kızı zorla aracına bindirmek isteyen şüpheli yakalandı

Cacabey Ortaokulu önünde bir istihbarat görevlisinin kızını zorla aracına bindirmek isteyen S.T., polis tarafından yapılan çalışma sonrası yakalandı.
'SENİ BABANA GÖTÜRECEĞİM'
Medrese Mahallesi’ndeki Cacabey Okulunda akşam çıkış saatinde 9 yaşındaki kız çocuğuna ‘Seni babana götüreceğim’ diyerek otomobiline bindirmeye çalışan S.T., polisin yaptığı güvenlik kamerası takipleri sonucu operasyonla yakalandı.
8 SUÇ KAYDI VAR
Okul önünde kız çocuğunu kandırmaya çalışan S.T.’nin evli ve çocuğu olduğu öğrenilirken polis 8 suç kaydına da ulaştı.
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