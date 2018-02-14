  • BIST 115.399
  • Altın 163,047
  • Dolar 3,8028
  • Euro 4,7054
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 0 °C
14.02.2018 10:40

9 yaşındaki çocuğun ölümünde TRT ve PTT''ye rekor ceza

»
9 yaşındaki çocuğun ölümünde TRT ve PTT''ye rekor ceza
Anayasa Mahkemesi, PTT ve TRT’ye ait olan metruk binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ailesine 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kamuya ait bir binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ailesinin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruda karar açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvurunun reddedilmesi, "çocuğun kendi kusuruyla öldüğü" kararının verilmesi üzerine aile AYM'ye gitti. 

ANAYASA MAHKEMESİ: ÇOCUĞUN BİNAYA GİRMESİ ÖNLEM ALINMASINI ORTADAN KALDIRMAZ

Anayasa Mahkemesi başvuru üzerine toplandı. Söz konusu kamu binasının risk oluşturduğu ifade edilerek Anayasa'nın 17 . maddesinin (güvence altına alınan yaşama hakkı) ihlaline karar verdi. 
E.Y isimli çocuğun ailesine 40 bin TL manevi tazminatın müştereken ödenmesine, 2 milyon 186 bin 60 TL’lik yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine karar verildi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı14 Şubat 2018 Çarşamba 09:03
  • 3.havalimanında 400 işçinin öldüğü iddiasına ilişkin açıklama14 Şubat 2018 Çarşamba 08:56
  • Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt!14 Şubat 2018 Çarşamba 08:55
  • İlber Ortaylı: Cahil ve sapıklar!..14 Şubat 2018 Çarşamba 08:51
  • 2011 yılındaki komiserlik sınavıyla ilgili FETÖ'ye 12 tutuklama14 Şubat 2018 Çarşamba 08:43
  • Kan donduran tweetler: "Bunu da Afrin'e gönderelim, ölürse..."14 Şubat 2018 Çarşamba 08:22
  • Vale direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi14 Şubat 2018 Çarşamba 07:38
  • Afrin şehidinin annesiyle son konuşması yürekleri dağladı14 Şubat 2018 Çarşamba 07:30
  • Korkunç olay! Genç kadının yanmış cesedi...14 Şubat 2018 Çarşamba 07:14
  • CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın14 Şubat 2018 Çarşamba 07:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti