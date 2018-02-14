9 yaşındaki çocuğun ölümünde TRT ve PTT''ye rekor ceza

Anayasa Mahkemesi, PTT ve TRT’ye ait olan metruk binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ailesine 40 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Kamuya ait bir binanın yıkılması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki çocuğun ailesinin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruda karar açıklandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile önce Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvurunun reddedilmesi, "çocuğun kendi kusuruyla öldüğü" kararının verilmesi üzerine aile AYM'ye gitti. ANAYASA MAHKEMESİ: ÇOCUĞUN BİNAYA GİRMESİ ÖNLEM ALINMASINI ORTADAN KALDIRMAZ Anayasa Mahkemesi başvuru üzerine toplandı. Söz konusu kamu binasının risk oluşturduğu ifade edilerek Anayasa'nın 17 . maddesinin (güvence altına alınan yaşama hakkı) ihlaline karar verdi.

E.Y isimli çocuğun ailesine 40 bin TL manevi tazminatın müştereken ödenmesine, 2 milyon 186 bin 60 TL’lik yargılama giderlerinin başvurucuya ödenmesine karar verildi.