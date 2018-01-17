9 gol yedikten sonra ağlayan kaleci Süper Lig'e transfer oldu

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Manisaspor'u 9-0 yendiği maçta gözyaşlarına hakim olamayan kaleci Emrullah Şalk, sürpriz bir transfere imza attı.
30 yaşındaki file bekçisi Konyaspor'un Trabzonspor'u kupadan elediği maçın ardından yeşil beyazlı eşofmanlarıyla görüntülendi.
Emrullah Şalk'ın Konyaspor'un alternatif kaleci arayışları kapsamında kadroya katıldığı öğrenilirken ilerleyen günlerde sözleşme süresiyle ilgili resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.
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