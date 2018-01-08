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08.01.2018 11:00

81 ilden sadece 6'sının havası temiz!

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81 ilden sadece 6'sının havası temiz!
Türkiye’de geçtiğimiz yılın hava kirliliği raporu belli oldu. Türkiye’de yer alan 81 ilden sadece 6’sının havasının temiz olduğu belirtildi. Havası en kirli iller arasına İstanbul da bulunuyor.

Havası en temiz iller; Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale olurken havası en kirli iller; İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa oldu.

Ajans Press, Türkiye’nin hava kirliliği raporunu inceledi. Ajans Press’in TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de sadece 6 ilin partikül madde ve kükürdioksit açısından uygun standartlarda olduğu belirlendi. Hava kirliliği özellikle büyük kentlerde insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Partikül maddelerin solunum enfeksiyonu ve kansere yol açtığı belirlenirken; hava kirliliği sebebiyle, erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümler yaşanıyor.

İSTANBUL’DA ESENYURT ANKARA’DA SIHHİYE

PM10 parametresine göre havası en kirli illerimiz sırasıyla, İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalova, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Sakarya, Kırklareli, İçel ve Samsun oldu. İstanbul’un havası en kirli bölgeleri arasında Esenyurt başı çekerken, Şirinevler, Aksaray, Göztepe ve Başakşehir kirli havayı en çok soluyan diğer bölgeler oldu. Başkent Ankara’nın havası en kirli bölgesi ise Sıhhiye oldu

ITS Medya ve Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği incelemeye göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl hava kirliliğini konu alan 13 bin haber medyaya yansırken, bu rakam 2016 yılında 10 bin 550 haberde kaldı.Haber adetlerinde yaşanan artış, medyanın bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı. Medyaya yansıya başlıklarda, hava kirliliğinin en çok hastalıklarla ilişkilendirilip haber olduğu belirlendi. Hava kirliliğine bağlı olarak; astım, kalp sorunları, bronşit, damar sertliği, amfizem ve nörolojik problemler dünya genelinde insanları en çok etkileyen rahatsızlıklar olarak kayıtlara geçti. Dünyada her yıl hava kirliliğine bağlı olarak 7 milyondan fazla insanın yaşamını kaybettiği belirlenirken, Türkiye’de hava kirliliği kaynaklı ölümlerin, trafik kazalarının sebep olduğu ölümlerden iki kat fazla olduğu saptandı.

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