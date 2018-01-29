8. Uğur Mumcu'yu Anma Koşusu Kartal'da yapıldı

Demokrasi şehidi, araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu’nun 8. si bu yıl da Kartal Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşti.

Lisanslı koşucuların buluştuğu yarış, Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde başladı. Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün kızı Zeynep Öz de koşuda ter döken sporcular arasındaydı.

Kartal Belediyesi ile Team Kronos işbirliğiyle bu yıl 8. si düzenlenen Uğur Mumcu Anma Koşusu, sporseverleri bir araya getirdi. Kayıt yaptıran 1000 koşucu, 5 kilometre boyunca kıyasıya mücadele etti. Uğur Mumcu’yu ölüm yıl dönümünde anmak ve anısını yaşatmak için düzenlenen yarışı, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları; Gülcemal Fidan, Mustafa Fehmi Okay, Gökhan Yüksel, Cengiz Türkmen, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticileri, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, Kartal Mahalle Muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi İştirak Şirketlerinin Yöneticileri, İstanbul Atletizm Hakemleri, İstanbul Atletizm İl Temsilcileri ile çok sayıda Kartallı izledi.

Kartal Belediyesi’nin 25 yıl önce katledilen araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu’nun anısına 2010 yılından beri düzenlendiği Uğur Mumcu’yu Anma Koşusu, Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünden sabah 09.30’da başladı. Koşu, Gençler (18-19 yaş), Büyükler Genel (35-44 yaş, 45-54 yaş, 55-64 yaş ile 65 ve üzeri yaşlar) gruplarında 5 kilometrelik kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Başkan Altınok Öz’ün kızı Zeynep Öz de koşuda ter dökerek madalyasını aldı. 5 kilometrelik parkuru büyükler genel erkeklerde Fetene Alemu Regasa birinci, Kefyalew Deja Buruse ikinci, Nuri Kömür üçüncü tamamladı. Büyükler genel kadınlarda birinci Sebahat Akpınar, ikinci Damla Çelik, üçüncü ise Remziye Temel oldu. Gençler 18-19 yaş erkeklerde ise birinci Fatih Erhan, ikinci Tarkan Türköz, üçüncü Mertcan Özcan olurken, kadınlarda Şilan Ayyıldız birinci, Meryem Kemeç ikinci, Zidan Çakmak ise üçüncü olarak koşuyu tamamladı.

“GENÇLERDEN BÜYÜK KATILIM VAR”

Koşuyu takip eden Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, etkinliğin güzel ve olumlu olduğuna dikkat çekerek, “Uğur Mumcu gibi araştırmacı gazetecilikte ülkemiz ve dünya için önemli işlere imzasını atmış bir değeri, kendi adını taşıyan mahallesinde hem hatırlamak hem de anmak için bu koşuyu düzenledik. Uğur Mumcu adının yaşamasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi değişik kategorilerde yarışlar var. Şölen havasında hatırlatmak istedik. Kızım da İstanbul Maratonu’nu koşmuştu, bugün de koşacak. Yaşlı, çocuk, herkesi görüyorsunuz. Tatil olmasına rağmen gençlerden büyük katılım var. Bu da Uğur Mumcu’nun unutulmadığının göstergesidir.” ifadelerini kullandı.