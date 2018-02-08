8 Şubat Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu

Süper Loto sonuçları açıklandı. Yaptığı devirlerle ve büyük ikramiyeleriyle ünlü süper Loto'nun bu akşam 538. hafta çekilişi gerçekleştirildi.

Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmamış ve 1 milyon 848 bin liralık ikramiye ilk devrini yapmıştı. İşte bu akşam (8 Şubat) Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanılan ikramiye bilgileri

Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Önceki hafta 11. devirden sonra 42 buçuk milyon liralık ikramiye erzincan'a gitmişti. Geçen hafta da 1 milyon 848 bin lira ikramiye devreden Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte 8 Şubat Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgisi...

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 3 - 17 - 21 - 27 - 28 - 43

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan çekiliş sonrasında belli olacak. Yüz binlerce vatandaş, açıklanacak olan Süper Loto sonuçları ile birlikte haftanın kazanan numaralarını görüntüleyebilecek.

Süper Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır. Çekilişler düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Vatandaşlar, en geç 21:45 itibarıyla Süper Loto sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir.

Süper Loto çekilişini canlı izleyerek heyecanı yaşamak isteyen vatandaşlar da, 21:15'ten itibaren Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısı ile çekilişi canlı olarak izleyebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden ilk ve resmi olarak erişime açılmaktadır. Vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Süper Loto sonuçları resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Süper Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.