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17.01.2018 00:35

8 nüfuslu Olam Ailesi'nin 7’si kolon kanseri

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8 nüfuslu Olam Ailesi'nin 7’si kolon kanseri
Siirt'te 8 nüfuslu Olam Ailesi’nin 7’sine kolon kanseri teşhisi kondu. Hem hastalık hem de maddi imkânsızlıkla boğuşan aile tedavi olmak istiyor

Siirt'in Kurtalan İlçesi’nde 8 nüfuslu Olam Ailesi’nin 7’sine kolon kanseri teşhisi kondu. Hem hastalık hem de maddi imkânsızlıkla boğuşan aile tedavi olmak istiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; televizyon çanağı işleri yaparak günde 20-30 TL kazanan kolan kanseri tedavisi gören baba İmdat Olam ve 6 çocuğuna da kolon kanseri teşhisi kondu. Çocuklarından 2’sinin 1’er yıl arayla ameliyat olduğunu ve artık tedavi masraflarına yetişemediklerini söyleyen baba İmdat Olam, “Maddi durumumuz iyi olmadığı için ben ve 2 çocuğum ameliyat olamadık. Babam bu hastalıkla rahmete gitti. 3 kardeşim bu hastalıktan ameliyat oldu. Büyük oğlum Ramazan ve kızım Şilan daha yeni ameliyat oldu. Diğer aile fertlerimde de bu hastalık var. Para olmadığı için tedavi yapamıyorum” dedi.

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