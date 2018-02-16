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16.02.2018 12:00

8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.

DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde  operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..

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