8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..
AYRINTILAR GELİYOR...
DHA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatıldığı, 52 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bidirildi..
AYRINTILAR GELİYOR...
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