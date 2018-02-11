71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

Rusya'nın Saratov Havayolları'na ait, 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Moskova'da düştü. Uçak 65 yolcu ile 6 mürettabatı taşıyordu.
Ria Novosti’ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova'nın banliyösü Podmoskovye’in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi. usya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın Ramenskiy'de düştüğünü doğruladı.
Sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
Опубликованы первые фото и видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье: https://t.co/m7Naect4yB pic.twitter.com/85jMkCIdGW— Life | Новости (@lifenews_ru) 11 Şubat 2018
PUTİN'DEN UÇAKTAKİLERİN YAKINLARINA TAZİYE
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ramenski'ye düşen uçaktaki yolcuların yakınlarına başsağlığı dilediğini aktardı. Peskov, Putin'in olayla ilgili özel komisyon kurulması emri verdiğini söyledi.
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