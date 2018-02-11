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11.02.2018 17:00

71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!

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71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü!
71 yolcuyu taşıyan Rus yolcu uçağı Moskova'da düştü. Uçağın kalkıştan hemen sonra kuleyle bağlantısının kesildiği öğrenildi. 71 kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceği duyuruldu.

Rusya'nın Saratov Havayolları'na ait, 72 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı Moskova'da düştü. Uçak 65 yolcu ile 6 mürettabatı taşıyordu.

Ria Novosti’ye konuşan bir acil servis görevlisi, uçağın Moskova'nın banliyösü Podmoskovye’in Ramenskoye bölgesine düştüğünü söyledi. usya Acil Durumlar Bakanlığı da uçağın Ramenskiy'de düştüğünü doğruladı.

Sosyal medyada uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

PUTİN'DEN UÇAKTAKİLERİN YAKINLARINA TAZİYE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ramenski'ye düşen uçaktaki yolcuların yakınlarına başsağlığı dilediğini aktardı. Peskov, Putin'in olayla ilgili özel komisyon kurulması emri verdiğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

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