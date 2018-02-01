7 KHK'nın maddeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 7 Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) maddeleri kabul edildi, KHK'lerin tümünün açık oylaması yarın yapılacak.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen 7 Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) maddeleri kabul edildi, KHK'lerin tümünün açık oylaması yarın yapılacak.

Genel Kurulda maddeleri kabul edilen KHK'ler şöyle:

- 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 684 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 685 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

- 691 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

- Önergeler kabul edildi

KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde AK Parti'nin verdiği değişiklik önergeleri kabul edildi.

Bu önergelerle, bu KHK'den önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı, ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

Genel Kurulda görüşülen KHK'lerin tümünün açık oylaması yarın yapılacak.