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14.02.2018 18:55

7 işadamı gözaltına alındı

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7 işadamı gözaltına alındı
Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin TL yatırdıkları iddia edilen İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği'nin 27 Ocak 2014'te 3 milyon 600 bin TL, 17 Haziran 2014'te ise 3 milyon 800 bin TL'yi bankaya yatırdığını tespit etti.

İddialara göre para Gülen'in talimatıyla başka bankalardaki hesaplardan çekilerek Bank Asya'ya aktarılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla birliğin üst düzey 7 yöneticisi İstanbul'da gözaltına alındı.

1 KİŞİ ARANIYOR

8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan işadamları sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Gözaltına isimler arasında Zekeriya Mete'nin de olduğu bildirildi. Mete, 2010 yılında İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

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