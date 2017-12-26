696 sayılı KHK niye olay oldu: Taha Akyol 4 vahim hatayı yazdı!

24 Aralık 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 696 sayılı KHK iç savaş çıkarır eleştirileri ile gündeme oturdu.

Hükümet KHK'nın 15 Temmuz ile sınırlı olduğunu söylese de maddenin ucunun açık olması endişe kaynağı.

Hukukçu kökenli Hürriyet yazarı Taha Akyol 696 sayılı KHK'nın vahim yönlerini 4 maddede sıraladı.

İşte o yazı:

OHAL kararnamelerinden sonuncusu kamuoyunda büyük tartışma yarattı. 696 sayılı KHK'nın 121. maddesinde yer alan 'siviller' düzenlemesinin ucu açık bırakılınca bu 'iç savaş' çıkarır eleştirileri yükseldi. Dün Mahir Ünal ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, maddenin 15 Temmuz darbe girişimindekilerle sınırlı olduğunu açıkladılar.

Ancak hukuken bağlayıcı KHK metnine 'sözlü' sınırlama getirilmesi pek tatmin etmedi. Hukukçu kökenli Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol, 696 sayılı KHK'nın neden hatalı olduğunu izah etti ve vahim hataları sıraladı. İşte bir uzman olarak söyledikleri;

DÖRT YANLIŞ

- Bir: Kanunlarımızda “terör eylemi” diye bir tanım yoktur; bunun yerine darbeyle ilgili Ceza Kanunu maddeleri yazılmalıydı!

- İki: Madde darbe girişiminden başka ayrı kategori gibi “terör eylemleri”nden bahsediyor. Mahir Ünal ise buradaki “terör eylemi”nden kastın da darbe eylemleri olduğunu şifahen söylüyor!

- Üç: Maddede “bunların devamı niteliğindeki eylemler” deniyordu; günümüze kadar sündürülebilirdi! Mahir Ünal’a göre bundan da maksat “sadece 15 ve 16 Temmuz günleri” imiş!

- Dört: KHK’daki “bastırma eylemi” kavramının da hukuki tanımı yoktur, keyfiliğe açıktır...

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