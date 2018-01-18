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18.01.2018 13:35

600 bin TL’yi hesaplarına aktaran çete çökertildi

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600 bin TL’yi hesaplarına aktaran çete çökertildi
İstanbul’da, iki banka çalışanından aldıkları bilgilerle 600 bin TL’yi hesaplarına aktaran çete çökertildi.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) 39 kişinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarından bilgileri dışında parası çekilen kişilerin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Siber polisi yaptığı 6 aylık teknik ve fiziki çalışmalarda şüphelilerin arasında 2 bankacı bulunduğunu belirledi.

Polisin yaptığı tespitlerde bankacılarından gelen kimlstanbul’da, iki banka çalışanından aldıkları bilgilerle 600 bin TL’lik vurgun yapan, ik ve hesap bilgileriyle sahte kimlik yapılıyordu. Daha sonra bankadaki cep telefonu numaraları iptal edilerek yeni numaralar veriliyordu. Bankayı arayarak yeni telefon numarasını bildiren dolandırıcılar bu hatlara gelen doğrulama mesajlarıyla hesaplara girerek paraları kendi hesaplarına aktarıyordu.

5 İLDE 39 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON  

Yapılan tespitlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğstanbul’da, iki banka çalışanından aldıkları bilgilerle 600 bin TL’lik vurgun yapan,  ekipleri İstanbul, Bilecik, Tokat, Hatay ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şebeke lideri olduğu iddia edilen Osman Ö. ve banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da arasında bulunduğu 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 49 cep telefonu, 58 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 5 tablet, 6 harddisk, 26 banka ile kredi kartı, tabanca ve 48 bin 905 lira para ele geçirildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 33 kişinin hesaplarından 600 bin lira çekildiğini belirledi.

SAHTE BELGELERLE, BAŞKA BİR KİŞİ ADINA GERÇEK KİMLİK ALMIŞ

Şebeke lideri olduğu iddia edilen Osman Ö.'nün üzerinde Emrullah Y. adına düzenlenmiş bir nüfus cüzdanı ele geçirildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Osman Ö.'nün üzerindeki kimlikte değişiklik yapılmadığı ve nüfus dairesinden alındığı tespit edildi. Osman Ö.'nün gerçek olan kimliği sahte belgelerle aldığı anlaşıldı.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 39 şüpheliden Osman Ö. ve Banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da arasında bulunduğu 22 kişi tutuklandı. 13'ü adli kontrol olmak üzere 17 kişi serbest bırakıldı.

PARALARI ÇEKERKEN KAMERADA

Zanlılar, dolandırıcılık yöntemiyle elde ettiği paraları çekerken bankaların güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca özel harekat polislerinin desteğiyle zanlılara operasyon düzenleniyor. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülüyor.

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