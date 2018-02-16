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17.02.2018 00:20

57 yıl sonra İstanbul belgeselinin ikinci bölümünü yayımlandı

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57 yıl sonra İstanbul belgeselinin ikinci bölümünü yayımlandı
BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1961 yılında hazırladığı İstanbul belgeselinin ikinci bölümü yayınlandı. Belgesel, Mahmut Hamsici tarafından yayına hazırlandı.

BBC Türkçe, Belgeselin, dijital ortamda 57 yıl sonra ilk kez yayımlandığını duyurdu.

TV sunucusu Johnny Moris, 1961 yılında 'Ticket to Turkey' (Türkiye'ye Yolculuk) adlı belgesel dizisini hazırladı.

Beş bölümlük dizide Morris, Londra'dan başlayarak İstanbul'a gitti ve her programda başka bir Avrupa kentinde gördüklerini anlattı.

Serinin son bölümünde ise İstanbul yer alıyor.

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Belgeselin ikinci bölümü buradan izlenebilir

Daha önce yayınlanan birinci bölüme buradan ulaşılabilir:

BBC'nin 57 yıl sonra yayımlanan İstanbul belgeseli: Birinci bölüm

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