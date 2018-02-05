500 yıllık şifre çözüldü

Şifre 88 farklı sembolden ve 237 birleştirilmiş harften oluşuyor.
Bunun, İspanyol tarihindeki en büyük gizemlerden biri olduğu ifade ediliyor.
Bundan sonra 2. Ferdinand’ın diğer yazışmalarının da çözülmesi bekleniyor.
Şifre 88 farklı sembolden ve 237 birleştirilmiş harften oluşuyor.
Bunun, İspanyol tarihindeki en büyük gizemlerden biri olduğu ifade ediliyor.
Bundan sonra 2. Ferdinand’ın diğer yazışmalarının da çözülmesi bekleniyor.
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