500 yıllık şifre çözüldü

İspanya istihbarat servisi, 500 yıl önce İspanyol Kral 2. Ferdinand ile Gonzalo Fernandez de Cordoba adlı komutanı arasında yapılan şifreli haberleşmeyi çözdü.

Şifre 88 farklı sembolden ve 237 birleştirilmiş harften oluşuyor.

Bunun, İspanyol tarihindeki en büyük gizemlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Bundan sonra 2. Ferdinand’ın diğer yazışmalarının da çözülmesi bekleniyor.