5 yıl önceki röportajı olay oldu

Star Tv'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Mert Fırat, 2013 yılında verdiği bir röportajın tekrar gündeme gelmesiyle sosyal medyada eleştirilmesine neden oldu.

İşte o röportajın ilgili bölümü

-Milliyetçi duygularının kabardığı dönemler oldu mu hiç?

Hayır, hiç olmadı. Bir ülkenin bayrağı, marşı, askeri değil de, insanının halleri beni etkiliyor. Halkın fakirliği etkiliyor mesela.. Devleti devlet yapan halktır. Bir şehit babasının çıkıp "on çocuğum olsa onunu da askere gönderirim" demesini anlayamıyorum ama elbette şehit cenazelerine çok üzülüyorum.

"ÇOCUĞUM OLSA ASKERLİK YAPMAMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

- Çocuğun olsa askere gönderir misin?

Hayır. Askerlik yapmaması için elimden geleni yaparım.

- Zorunlu askerliğe karşı mısın?

Evet, karşıyım. Hatta gönüllü ve profesyonel askerliğe de karşıyım. Askerlik ve askerliğin gereği olan her şeye karşıyım! Bu Genelkurmay'a tamamen karşı olduğum için değil ama kim militarist olmak ister ki?

- Ordu olmadan devletin ayakta kalması mümkün mü?

Elbette mümkün. Ordusu olmayan bir sürü ülke var. İzlanda mesela!

Dünyada ordusu olmayan ülkeler haberimize buradan ulaşabilirsiniz.