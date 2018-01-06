5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan baba için skandal karar!

Kayseri’de 5 yaşındaki öz çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık baba adli tıp raporu ve iki ayrı mahkemeden çocuğun beyanının doğru olduğuna dair rapor olduğu halde çıkarıldığı Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsede beraat etti.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Sosyal medyadan 03.01.2018 tarihinde davayı izleyen bir avukatın paylaşımı ile olay kamuoyuna yansıdı.

@avemelto kullanıcı adı ile davaya ilişkin bilgileri aktaran avukat, adli tıp raporu ile birlikte iki ayrı mahkemenin karar tutanaklarını ve iddianame tutanağını da paylaşarak bu şok kararı gözler önüne serdi.

Toplumsal.com'dan Emre Orman'ın haberine göre Avukatın anlatımına göre Kayseri’de yaşanan bu olayda babanın 5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunun anlaşılması üzerine bu dava açılmış; biri aile mahkemesi uzmanı diğeri de kendi mahkemesindeki pedagog olmak üzere iki ayrı mahkemeden çocuğun cinsel istismara uğradığı yönündeki beyanlarının doğru olduğuna dair rapor olmasına rağmen, savcı beraat talep etmiş ve üye hakimler de ilk celsede beraat kararı vermiş.

Gerekçeli kararın henüz açıklanmadığını belirten avukat, böyle bir karara nasıl bir beraat verileceğini de gerçekten merak ettiklerini aktardı. Ayrıca çocuğun babasına yönelik toplamda 7 tane şikayet dosyası da mevcut. Mahkeme heyetine bu dosyalar da sunulmuş.

5. AİLE MAHKEMESİ İSTİSMARI DOĞRULAMIŞ

Mahkeme ilk celsede beraat kararı veriyor fakat 6 ay öncesindeki boşanma davasında mahkemeden çıkan sonuç çocuğun beyanlarını doğruluyor. Mahkemenin buna rağmen beraat kararını hangi gerekçeye göre verdiği de ciddi bir merak konusu.

Kayseri 5. Aile Mahkemesinin 2016/750 Esas No’lu boşanma davasında Hakim Cemalettin Şahan’ın 02.06.2017 tarihinde verdiği ara karara göre fiziksel ve cinsel yönden çocuklarının istismar edildiği kanaatinin oluştuğu ve çocuklarının ifadelerinin yüksek güvenilir olduğu izlenimi edildi.

İşte mahkemenin verdiği ara karar:

“Mahkememize sunulmuş olan 02.06.2017 tarihli Uzman Psikolog raporunda özetle; fiziksel ve cinsel yönden müşterek çocuklarının istismar edildiği kanaatinin oluştuğu, çocuklarının ifadelerinin yüksek güvenilir olduğu izleniminin edinildiği, tarafların boşanmaları halinde velayetin davacı anneye verilmesinin, babaları ile tedbiren şahsi ilişki tesisinin kaldırılmasının bu aşamada çocuklarının yüksek yararına olacağının bildirildiği görülmüştür.”

Mahkemenin verdiği bu karara göre babanın 5 yaşındaki çocuğuna fiziksel ve cinsel istismarı Uzman Psikolog raporu ile belgelendirilmiş olup, babanın çocuğuyla kişisel ilişki kurması yasaklanmıştır.

Uzman Psikolog raporunda ise; görüşme sırasında çocukta gelişimsel bir gerilik ve belirgin bir psikopatoloji olmadığı, beyanlarında yönlendirilmiş veya baskı altına alınmış olduğuna dair bir izlenim edinilmediği, çocuğun çelişkisiz ve doğal bir anlatımla kendisini ifade ettiği görülmüştür. Ayrıca raporda çocukla yapılan görüşmenin kaydı da yer alıyor. Buna göre çocuk; anne ve babasının ayrılması sonrasında kendisinin annesi ile birlikte kalmaya başladığını, ayrılıkları sonrasında her hafta sonu babasının kendisini ve kız kardeşini alıp evine götürdüğünü, babasıyla birlikteyken bir yaramazlık yaptığında ise babasının kızıp dövdüğünü, babasını sevmediğini hatta onu görmek bile istemediğini, annesiyle mutlu olduğunu ve onunla yaşamak istediklerini beyan etmiş.

AYRILIK NEDENİ SAPKINLIK, KÜFÜR VE PORNO İZLEMESİ

Anne ve baba 2016 yılı Ağustos ayında babanın hem anneye hem de çocuklara şiddet uygulaması, hakaret ve küfür etmesi, porno izlemesi ve cinsel isteklerinin sapkınlık düzeyinde olması nedeniyle ayrılmışlar. Tutanaklara göre ayrılık sonrasında 17.05.2017 tarihinde baba davaya konu olan çocuğunu alıp evine götürüyor. O gün komşusunun anneyi arayarak “Bu sapığa nasıl güvendin de çocuğu verdin” diyor.

Endişelenen anne, çocuk eve geldiğinde babasının kendisinin cinsel bölgelerine bakıp bakmadığını soruyor. Eğer bunu söylerse ayıp olacağını söyleyen çocuğa annesi bunun ayıp olmayacağını söylüyor. Bunun üzerine cinsel organını gösteren çocuk babasının parmağını soktuğunu ve kemiğini acıttığını söylüyor. Bunun üzerine karakola ve savcılıkta şikâyette bulunan anne, bu olaylar nedeniyle hemen boşanmak istediğini ve çocukların babalarıyla kesinlikle görüşmelerini istemediğini beyan ediyor.

ADLİ TIP RAPORU DA İSTİSMARI DOĞRULADI

İstismarın anlaşılması ve annenin karakola ve savcılığa şikayette bulunması üzerine Kayseri Çocuk Şube Müdürlüğü Adli Tıp’tan durumu incelemesini ve çocuğu muayene ederek bir rapor sunmasını istiyor. 13.06.2017 tarihli ve 74561744/AR-830 sayılı Adli Tıp raporuna göre yapılan sistematik muayene sonucunda; çocuğun vücudunda sağ bacak orta ön yüzde iki adet 1 cm’lik çocuğum “düştüm” şeklinde ifade ettiği üzeri kurutlu sıyrık, suprapubik bölgede, klitoriste, sol uyluk proksinial iç yanda “babam parmağıyla dokundu” şeklinde ifade ettiği hassasiyet saptanmış olup, konsültasyon sonucunda ise ‘çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı’ kanaatine varılmış.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Konuyla ilgili iddianame ise Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı. Cumhuriyet Savcısı Çetin Cesur tarafından tek tek ifadeler alınmış ve sapık baba o günü şöyle anlatmış: “Büyük oğlum okula gittiği için, küçük çocuğumun da çok küçük olduğu için götüremedim. 5 yaşındaki kızımı alıp oturduğum ikamete götürdüm. Kızımla iki gün birlikte kaldık. Yanımda kaldığı sürede aynı yatakta yattık.” Çocuğun yanında yatmasının sebebi olarak yaşının çok küçük olmasını ileri süren sapık baba, kızına sadece sarılıp uyuduğunu ve herhangi bir cinsel istismarda bulunmadığını söyleyerek suçu kabul etmedi.

İddianamede yer alan 19.05.2017 tarihli doktor raporunda ise; yapılan anal muayenede anal fissür (çatlak) tespit edilmediği, mağdurun fiili livataya (anüs yoluyla cinsel ilişkiye) maruz kalmadığı tespit edilmiş. Fakat Adli Tıp raporunu da dikkate alan Savcı Cesur, raporun son maddesinde belirtilen ‘çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı kanaatine varılmıştır’ ibaresine göre; şüpheli babanın, 5 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunarak üzerine atılı suçu işlediği kanaatine vardı.

Savcı 25.09.2017 tarihinde, sapık babanın yargılanmasının yapılarak eylemine uyan ve iddianamede belirtilen sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesini kamu adına talep ve iddia etti.

‘MAHKEME BAŞKANI O GÜN İZİNLİYDİ’ İDDİASI

Savcının hazırladığı iddianame sonrasında 2017/552 dosya no’lu dava Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 03.01.2018 tarihinde görülen ilk duruşmada ise savcının talebi üzerine, üye hakimler beraat yönünde karar verdi. Sapık babanın çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu mahkeme ve Adli Tıp raporu ile kesinleşmişken, üye hakimlerin niçin böyle bir karar verdiği bilinmiyor. Dava hakkında gerekçeli karar da henüz açıklanmadı. Bu olayı kamuoyuyla paylaşan avukat, mahkeme başkanının o gün izinli olduğunu söyleyerek, “eğer duruşmada mahkeme başkanı olsaydı kesinlikle beraat şeklinde bir karar çıkmazdı” şeklinde konuştu.

İşte o belgeler:

ADLİ TIP RAPORU



İDDİANAME



