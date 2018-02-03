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04.02.2018 00:10

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

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5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki O.Ç. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yaşları 18'den küçük 2 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesi'nde oturan 5 yaşındaki O.Ç'nin ailesi, bir süre ortadan kaybolan oğullarını, dün akşam saatlerinde inşaat alanında, 15 yaşındaki M.G. ve 13 yaşındaki A.E.'nin yanında buldu.

İddiaya göre, M.G. ve A.E. pantolonlarını topladığını, iç çamaşırı inik olan O.Ç'nin ailesi şoke oldu. Kaçmaya çalışan M.G. ve A.E., küçük çocuğun yakınlarının bağrışlarını duyan mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen O.Ç. ise eşyalarıyla birlikte Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ö.Ç.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcının tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiği zanlılardan A.E. serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklandı. O.Ç. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

O.Ç'nin teyzesi Nilgün Ö., "Yeğenim sokakta oyun oynuyordu. Uzun süredir göremeyince aramaya başladık. Evimizin hemen arka tarafında boş bir inşaat alanı vardı. Oraya baktığımızda iki kişinin pantolonlarını topladığını gördük. Bisikletleri de oradaydı. İnşaatın köşesinde ise yeğenim O.Ç.'nin iç çamaşırının inik olduğunu gördük. Sorduğumuzda, ilk olarak söylemedi. Sonra olayı anlattı. Hemen bağırıp mahalle sakinleri ile birlikte iki çocuğu yakaladık. Polisi çağırdık. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kayır ise, "Bu olaya duyarsız kalınmamasını istiyoruz. Haberlerde görüyoruz, böyle olaylarda mağdurlar öldürülüyor. Burası inşaat alanı ve bir sürü tuğla ve parke taşı var. Biraz daha geç kalınsaydı belki de çocuğun kafasına taş vurup öldürülebilirdi" diye konuştu.

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