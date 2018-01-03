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03.01.2018 20:05

5 milyon liralık 'ikramiye' şakası!

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5 milyon liralık 'ikramiye' şakası!
Konya''nın Bozkır ilçesinde İsmail Demirtaş, elinde Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon lira ikramiye çıkan çeyrek biletle fotoğrafını paylaştı.

DHA - Yakınları ve arkadaşlarının tebrik etmek için aradığı Demirtaş'ın şakaya yaptığı, diğer biletlerden kestiği rakamları kendi biletine yapıştırdığı ortaya çıktı.

Bozkır'da plastik kapı ve pencere doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan İsmail Demirtaş, dün akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına Milli Piyango İdaresi'nde 5 milyon lira ikramiye çıkan bilet numarasının televizyonlarda yayınlanan bölümün ekran fotoğrafıyla, ikramiyenin çıktığı numaraların bulunduğu çeyrek bileti elinde tuttuğu ana ait fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında da 'Ayrıntı 1, yarın akşama kadar mesajlara cevap vermiyorum.' diye yazdı.

Yakınları ve arkadaşları ise çeyrek bilet olduğu için 1 milyon 250 bin lira ikramiyenin Demirtaş'a çıktığını sanıp, kutlamak için aradı. Ancak Demirtaş'ın, ilçede olmadığı ve İstanbul'a gittiği öğrenilince, ikramiyeyi gizlemek için kaçtığı sanıldı.

ŞAKA YAPMIŞ 

Demirtaş bugün de sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yeni bir mesaj paylaştı. Şaka yaptığını belirten Demirtaş, 'Ayrıntı 1 demiştim. Dikkatli baksaydınız anlardınız. 9 ile 1 rakamına' diye yazdı. Başka biletlerden kestiği 9 ve 1 rakamını kendi biletine yapıştırdığını belirten Demirtaş, paylaştığı ilk mesajın ardından çok sayıda kişinin kendisini tebrik etmek için aradığını söyledi.

Demirtaş, ''Benim biletimdeki bazı rakamlar 5 milyon lira ikramiyenin çıktığı numaraya uyuyordu. Uymayan 9 ila 1 rakamını da diğer biletlerden kesip yerine yapıştırıp, fotoğrafını çekip, sosyal paylaşım sitesine koydum. Herkes bana ikramiyenin çıktığı sanıp aradı. Akrabalarım bir an çoğaldı. Çok az görüştüğüm ya da görünce bana selam vermeyen insanlar bile aradı'' dedi.

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