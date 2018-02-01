5. CRR Caz Şubatı’nda Orta Doğu rüzgarı esecek

5. CRR Caz Şubatı, 16-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu yıl 5’incisi düzenlenecek “CRR Caz Şubatı” kapsamında caz müziğin usta sanatçılarını bir araya getirecek. 16-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, Azerbaycan, Tunus, Lübnan, Filistin ve Makedonya’dan müzisyenler İstanbullu cazseverlerle buluşacak.

5. CRR Caz Şubatı, fusion ve caz türündeki eserleriyle tüm dünyada büyük ilgi gören ünlü piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh'nin 16 Şubat’ta vereceği konserle başlayacak. Önceki yıllarda Türkiye’de verdiği konserlerde seyircinin ilgisini çok sevdiğini söyleyen Zadeh, “CRR Caz Şubatı” kapsamında yeniden seyirciyle buluşacak. Doğu-batı ezgilerini ustaca kullanan ve müzik dünyasında “Cazın Bakülü Prensesi” olarak anılan Azeri sanatçıya, bu konserde bas gitarda Ralf Cetto ve bateride Simon Zimbardo eşlik edecek.

Festival kapsamında Lübnan doğumlu ödüllü besteci ve piyanist Tarek Yamani, 19 Şubat'ta müzikseverlerin karşısında olacak. Bas gitarda Elie Afif ve davulda Khaled Yassine’in eşlik edeceği konserde Yamani'nin repertuvarını, yeniden yorumlanan klasik “muvaşşah”lar (eski bir Arap müzik formu), geleneksel Mezopotamya müzikleri ve aynı zamanda Levant atmosferinden ve ritminden etkilenmiş özgün caz besteleri oluşturacak. Tarek Yamani konserde, büyük beğeni toplayan ve klasik Arap müziğinin, Afro - Amerikan cazı sınırları içerisinde bir keşfi olarak nitelendirilen albümü “Lisan Al Tarab: Jazz Conceptionsin Classical Arabic”den parçalara da yer verecek.

“CRR 5. Caz Şubatı” kapsamında Marcel Khalife ve Ismail Lumanovski de bir araya gelecek. Sanatsal başarısı ve dünya barışına sağladığı katkılar nedeniyle 2005 yılında UNESCO Barış Sanatçısı ödülünü alan ve solo ut performanslarıyla dikkati çeken müzisyen Marcel Khalife ve Makedonyalı klarnet ustası Ismail Lumanovski, 20 Şubat’ta müzikseverlerin karşısında olacak.

Kendine özgü eklektik tarzı, geleneksel enstrüman kullanımı ve yenilikçi besteleri bir araya getiren flüt ve ut sanatçısı Rabih Abou Khalil 21 Şubat'ta performans sergileyecek. Filistinli ut üstadı üç kardeş, Samir, Wissam ve Adnan'dan oluşan ve ünlü şair Mahmut Derviş’in sözlerini müzikle buluşturan Trio Joubran da, festival kapsamında 22 Şubat’ta konser verecek.

KAPANIŞ ANOUAR BRAHEM’DEN

“CRR 5. Caz Şubatı”, Arap ve İslam dünyasının müzikal mirasını ortaya çıkaran büyük bir usta ve ut sihirbazı olarak anılan Anouar Brahem konseriyle sona erecek. Quartet olarak sahne alacak olan Brahem’e 2009 yılında yayınlanan “Astounding Eyes of Rita” (Rita’nın Nefes Kesen Gözleri) albümünde yer alan müzisyenler eşlik edecek. Doğu ve Batı’yı bir araya getiren bas, klarnet ve udun birlikteliğinde Norma Winstone Trio’dan Klaus Gesing bas klarnetiyle, Nik Bärtsch’s Ronin’den Björn Meyer bas gitarıyla ve Khaled Yassine darbuka ve bendiriyle Brahem'in müziğinde 23 Şubat Cuma günü CRR Konser Salonu’nda bir araya gelecek.

Farklı ülke ve kültürlerden caz müziği sanatçılarını solo ve düetlerle bir araya getirecek festivalin programı şöyle:

16 Şubat Cuma - 20:00 – Aziza Mustafa Zadeh Trio

19 Şubat Pazartesi- 20:00 – Tarek Yamani Trio

20 Şubat Salı -20:00 – Marcel Khalife feat. Ismail Lumanovski

21 Şubat Çarşamba -20:00 – Rabih Abou Khalil

22 Şubat Perşembe- 20:00 – Trio Joubran

23 Şubat Cuma -20:00 – Anouar Brahem Quartet