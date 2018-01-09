44 yılın en kurak kışı, barajlar hızla boşalıyor

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ortalama 5-6 derece üstünde seyrederken, beklenen yağışlar da gelmedi. Kış ortasında olmamıza rağmen İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 65, İzmir'de yüzde 34, Ankara'da ise sadece yüzde yüzde 20.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuraklık tehlikesi gündeme taşıdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bir ay önce 2017 yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğunu söyledi. Türkiye genelinde sulama, enerji ve içme suyu ihtiyacını karşılayan birçok barajın doluluk oranlarında ise hızla düşüş yaşanıyor.

Gazete Habertürk’ten Caner Aktan‘ın haberine göre İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Terkos, Darlık, Büyükçekmece, Alibey, Istrancalar, Sazlıdere, Kazandere, Elmalı ve Pabuçdere barajlarındaki toplam doluluk oranı yüzde 65’e kadar düştü.

ANKARA’DA 2 BARAJ KENTE SU VEREMİYOR

Ankara’da bulunan 7 barajın doluluk oranında da büyük oranda düşüş yaşandı. Çamlıdere Barajı yüzde 18, Eğrekkaya Barajı yüzde 23, Kurtboğazı Barajı yüzde 50, Kavşakkaya Barajı yüzde 17, Akyar Barajı yüzde 14, Çubuk-2 Barajı yüzde 30, Elmadağ Kargalı Barajı yüzde 11 seviyelerine kadar geriledi. 7 barajın genel doluluk oranı ise yüzde 20 oranına kadar indi.

Bu oranlarla Ankara da son yılların en kurak mevsimini yaşıyor. Elmadağ Kargalı Barajı’nda su tamamen tükenme noktasına geldi. Elmadağ Kargalı ve Akyar barajları su verme seviyelerinin altına düşmesi nedeniyle bu barajlardan Ankara’ya su verilemiyor. ASKİ Barajlar Daire Başkanlığı yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ise barajlardaki mevcut su Ankara’nın 1 yıllık su ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

TARIMSAL KURAKLIK TEHLİKESİ

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl’deki barajlarda da yeterli yağışın olmaması nedeniyle düşüş yaşandı. Özellikle Keban Barajı’ndaki düşüş dikkat çekti. Keban Barajı’nın doluluk oranı yüzde 54’ten yüzde 30 seviyesine kadar geriledi. Barajda 4 milyar 100 milyon metreküp su kaldı.

Kahramanmaraş’taki Ayvalı Barajı yüzde 8, Adatepe Barajı yüzde 33, Kandil Barajı yüzde 35, Menzelet Barajı ise yüzde 43 seviyesine geriledi. Adıyaman ve Şanlıurfa arasında bulunan Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’ndaki su miktarında da düşüş var. Geçen yıl ocak ayı itibarıyla yüzde 90 doluluk oranına erişen Atatürk Barajı, 2018 ocak ayı itibarıyla yüzde 70 oranına gerilemiş durumda. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük tarımsal sulama kaynağını oluşturan Atatürk Barajı’ndaki düşüş, tarımsal faaliyetleri de tehdit ediyor.