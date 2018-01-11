41. Adalet Nöbeti: "Adalete bir adım daha yaklaşma umudumuz var"

Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar, yönetici ve avukatlarına yönelik açılan davada tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın serbest bırakılması için başlatılan "Adalet Nöbeti" 41'ıncı haftasında da devam etti.

CUMHURİYET - Hukuk örgütlerinin tutuklu meslektaşları için başlattıkları "Adalet Nöbeti" 41. haftasında devam etti. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Themis Heykeli önünde başlatılan nöbet eylemi, adliye önünde yapılan basın açıklamasıyla sürdü. Nöbette ilk olarak Barış Aybay konuştu. Aybay, 41 haftadır devam eden nöbette tek taleplerinin adalet olduğuna vurgulayarak, "Olağan dışı bir talebimiz yok; herkese, her zaman gerekli olan bir kavram olan adaleti istiyoruz. Bunu da olağan dışı bir yerde değil; duvarlarında mülkün yani devletin olduğu yazılan duruşma salonlarında bulmak istiyoruz" dedi.

'ADALETE YAKLAŞMA UMUDUMUZ VAR'

Cumhuriyet Gazetesi davasında yargılanan Avukat Akın Atalay, gazeteciler Ahmet Şık ve Murat Sabuncu'nun 14,5 aydır tutuklu yargılandıklarını hatırlatan Aybay, "Bu davada, bugün adalete bir adım daha yaklaşma umudumuz var. Anayasa Mahkemesi'nin, bu saatlerde, davadaki tutukluluk kararına ilişkin bir bireysel başvuruyu incelemesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi bugün önemli bir sınav verecek. Biz avukatlar, adalete, yani hak ve hukuka uygun karar alınacağına inanmak istiyoruz. Anayasa Mahkemesinin, hukuka güvencesi olduğunu göstereceğine, uygun bir karar vereceğine inanmak istiyoruz. Biz devletimizin temeli olan adaleti uluslararası mahkemede aramak istemiyoruz; duruşma salonlarımızda aramak istiyoruz. 'Ankara'da, İstanbul'da yargıçlar var' demek varken 'Strazburg'da yargıçlar var' demek zorunda bırakılmak istemiyoruz" diye konuştu.

'TÜM GAZETECİLER SERBEST KALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Aybay'ın ardından konuşan Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Ocak ayının gazeteciler için zor bir ay olduğunu vurgulayarak, "24 Ocak 1993 günü Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Uğur Mumcu, 8 Ocak 1996'da Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 19 Ocak 2007'de Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürüldü. 1 Şubat 1978 günü de uğradığı silahlı saldırı sonucu Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi kaybettik" dedi. Metin Göktepe'nin polis tarafından dövülerek öldürüldüğü gün, gözaltına alınırken arkadaşı Ahmet Şık'ın da yanında olduğunu hatırlatan Polat, Şık'ın ilden ile sürülen Metin Göktepe davasında, faillerin cezalandırılması için kararlı bir mücadele sürdüren gazetecilerden olduğunu kaydetti. Polat, dışarıdaki gazetecilerin Ahmet Şık ve tutuklu tüm gazeteciler serbest bırakılana kadar mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Saray'da gerçekleşen Adalet Şurası'nda, "Adaletin tesisine hizmet etmeyen hukuk da kanun da toplum nezdinde hükümsüzdür" sözüne ilişkin konuşan Polat, "Şaşırmıyoruz tabii ve Türkiye bugün, iki saray arasına sıkışmış olarak, ifade ve basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik her gün yeni davaların açıldığı bir ülke durumunda" diye konuştu.

'ADALET NÖBETİ MÜCADELENİN SİMGESİ'

Polat, "Halkın haber alma ve doğruları öğrenme hakkına karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak gerçekleri yazmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Hakikatin ve mesleğimizin arkasındayız. Daima" diye kaydetti.