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10.01.2018 19:35

4 subay daha "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu

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4 subay daha "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim oldu
FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Yüzbaşı Akın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DHA - KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın ardından  Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından 3'ü yarbay, 1'i binbaşı olmak üzere toplam 4 subay daha FETÖ'cü olduğunu söyleyerek teslim oldu. 

Burak Akın ile ifadesinde isimlerini verdiği devre arkadaşları Yüzbaşı Fuat Söylemez ile Yüzbaşı Abdulkadir Koçyiğit,  itirafçı olmalarının ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Akın ile diğer itirafçı yüzbaşıların etkin pişmanlık yasasından yararlanarak serbest kalmaları üzerine FETÖ'de yeni itirafçılar çıktı. Bu kapsamda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 yarbay ile Kara Kuvvetleri Komutanlığında bir yarbay ve bir binbaşının emniyete teslim olarak itirafçı olmak istediklerini söyledikleri belirtildi. 4 ismin emniyetteki sorguları sürüyor. 

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