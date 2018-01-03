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03.01.2018 15:55

4 mevsim hizmet yağmuru

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4 mevsim hizmet yağmuru
Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri her mevsim olduğu gibi kış aylarında deforme olan yolların asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

24 mahallenin tamamında farklı çalışmalar yürüten ekipler, Büyükçekmece’nin kış şartlarından etkilenmemesi ve vatandaşların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için kollarını sıvadı. Ekipler, çözüm masası aracılığıyla istek ve önerilerini dile getiren vatandaşların yardımına koşuyor. Çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler bu hafta; Dizdariye Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakım onarımı, Alkent 2000 Mahallesi’nde yol bakım onarım ve yol çizgileri, Celaliye Mahallesi’nde asfalt bakım onarım ve yaya üst geçit onarım işleri, Muratçeşme Mahallesi’nde asfalt bakım onarım işleri, Atatürk Anadolu Lisesi önünde duba ve kaldırım onarım çalışmaları, Hürriyet Mahallesi’nde ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yol asfaltlama işleri, Güzelce Mahallesi’nde kaldırım bakım ve onarım işleri, Çakmaklı Mahallesi’nde yol dolgu işlerine, 19 Mayıs Mahallesi’nde yol ve kaldırım bakım onarım işleri, Pınartepe Mahallesi’nde yol bakım onarım ve duvar imalatı işlerine devam ediyor.

Olumsuzluklara anında müdahale ediliyor

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışmalarını sık sık yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yapılan çalışmalarda önceliğin vatandaşların acil ihtiyaçları olduğunu belirterek; "Belediyemizin çözüm merkezi 24 saat vatandaşlarımızın ulaşabileceği şekilde hizmet veriyor. Önceliğimiz Büyükçekmece’nin ve vatandaşlarımızın acil gereksinimlerini karşılamak. Kış aylarının yollarımızı, parklarımızı kısacası Büyükçekmecemizi olumsuz etkilememesi adına ekip arkadaşlarım gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.’’

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