4 kıtaya ihracaat yapan sektör kan ağlıyor

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli’nin değerlerinden ve markalarından bir tanesi olan Pişmaniye üreticileri ve esnafının sorunları için TBMM'ye Araştırma Önergesi verdi.

Tahsin Tarhan “Maalesef kentlerimiz tarihi değerlerine sahip çıkamıyor. Her geçen gün yüzlerce yıllık marka değeri olan ürünlerimiz çeşitli nedenlerle bir bir unutuluyor. Bunlardan bir tanesi de pişmaniye tatlımız. Ekonominin şartlarının zorlaştığı, ticaretin ve üretimin azaldığı bir ortamda pişmaniye üreticilerimiz ve esnafımız Kocaeli’nin markası olan pişmaniye için canla başla mücadele ediyor. Hepimizin bu mücadeleye ortak olması gerekmektedir” dedi.

KENTİMİZİN MARKASINA SAHİP ÇIKALIM

Tahsin Tarhan “Giresun fındığı, Malatya kayısısı, Bursa kestane şekeri gibi Kocaeli’mizin de pişmaniyesi var. Bu marka, bütün üreticisiyle, esnafıyla birçok problemi sektör olarak tek başına göğüslemek zorunda kalıyor. Hem ekonomik uygunluğu hem de lezzeti nedeniyle insanların tercih ettiği ve her geçen gün yeni çeşitleri çıkan pişmaniyemize sahip çıkmak zorundayız” dedi.

4 KITAYA İHRACAT YAPAN SEKTÖR KAN AĞLIYOR

Tarhan “Tarihi Osmanlı dönemine dayanan, ünü dünyaya yayılan pişmaniye tatlımız maalesef son zamanlarda üreticisi ve esnafı olarak kan ağlamaktadır. 4 kıtaya ihracatı yapılan, tüm yöresel şenlik ve şölenlerin vazgeçilmez tatlısı pişmaniye, gerçekleştirilen festivaller sonrasında uluslararası bir kimlik kazanmış olmasına rağmen üretici ve esnaf anlamında gerekli desteği görmemektedir. Bu durumu hep birlikte dur diyeceğiz” dedi.