4 cami imamına 7 buçuk yıl hapis

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''imam yapılanması'' davasında yargılanan ihraç edilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilen 4 cami imamına, 2 ile 7 buçuk yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, örgütün mütevelli heyetinde bulundukları iddia edilen eski cami imamları 4'ü tutuklu, 1'i tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı İbrahim Yopaldemir'in esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından, duruşmaya bir süre ara verildi. Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, Cemil Çorbacı'ya 7 yıl 6 ay, Ali Kutlugün'e 6 yıl 3 ay, Ali Balı'ya 5 yıl 22 ay 15 gün, "Terör örgütü propagandası yapmak ve övmek" suçundan Hayri Öz'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini, tutuksuz yargılanan sanık H.Ö'nün ise beraatini açıkladı. Öte yandan Yeltepe, haklarında hapis cezası verilen Kutlugün, Balı ile Öz'ün tahliyesine karar verirken Çorbacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildiğini söyledi.