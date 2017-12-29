"4 aylık bebeğin hukukunu kim koruyacak?"

İl Başkanı Tufan Akcagöz Samsun’da 5 gün önce gerçekleşen ve kiraladıkları bir evde yakacak dahi bulunmayan Fıras Theyap Okla Jabır-Alshıda ailesinin 4 aylık bebeklerinin bakımsızlıktan ve soğuktan ölmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

CHP Samsun İl Başkanı Av.Tufan Akcagöz, mültecilerden hiçbir devlet yetkilisinin tam olarak haberi olmadığını söyledi. Geçen günlerde ortaya çıkan kaçak kursun, Valilik tarafından kapatıldığını söyleyen Akcagöz, mültecilere ait iş yerlerinin de denetlenmediğini savundu. Samsun’da bu ve bunun gibi kaç tane aile var diye soran CHP Samsun İl Başkanı, “4 aylık bebek, IŞİD zulmünden kaçan ailesiyle birlikte Türkiye’ye geliyor. Ankara’dan Samsun’a geliyorlar. Yakacak yok, giyecek yok. Durumun nasıl diye soran da yok. 4 aylık bebek, yollara dayanamıyor ve ateşlenip hastalanıyor. Allah bilir bu şekilde kaç tane vaka var. Bilebilecek durumda değiliz. Çünkü, birileri haber yaptıkça bunlardan haberdar oluyoruz. Yakacak yok ve 5 gündür bu şekilde kalmak zorunda olduklarından küçücük çocuk hastalanıyor ve ölüyor. Vicdanları kanatan bu durumdan, insan olarak muazzam derecede rahatsızım. Hani onlar bize, ülkemize misafir olarak gelmişlerdi. Şimdi ne oldu da, bu muameleye tabi tutuluyorlar? “ dedi.

Göçmenler için milyonlarca avro para alındığını hatırlatan Tufan Akcagöz, “Göçmenler için Avrupa Birliği ile yaptığımız bir anlaşma var. Bu anlaşma kapsamında Türkiye’ye tonlarca para aktarıldı. Bu paralar nerede? Bu zavallı insanların yaşamı, dram halini almış durumda. Ortadoğu cehenneminden kaçayım derken, başka bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Küçük çocuğun babası, "Ölümden kaçtık, başka bir ölümle karşılaştık.” diyor. Ne büyük acı ! Böyle bir durum bir daha yaşanmasın diye ilgili kurumlara sesleniyorum. BU kentte 30 bin civarı göçmen yaşıyor. Bunların arasında ekonomik durumu iyi olanlar olduğu kadar, kötü olanlar da var. Bunu nerden biliyoruz? İşte böyle gazete haberleri ortaya saçılıp dökülünce öğreniyoruz. Ancak, her nasıl yapılacaksa, bu konuyla ilgili bir birim kurulmalı ve bu birim, göçmenlerle ilgili sorunları araştırmalı ve bunlara çözüm üretmelidir. 4 aylık bebeğin hukukunu kim koruyacak? Acılı aileye sabırlar diliyorum. Umarım bir daha böylesi bir olay yaşanmaz. Duyarlı gazetecilik örneği gösteren Samsun’un korkusuz gazetecilerine de başarı ve kolaylıklar diliyorum.” diye konuştu.