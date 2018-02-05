3793 okulda bayrak iptal

Ülke genelinde bugüne kadar 18 bin 656 okulun Beyaz Bayrak sahibi olduğunu açıklayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz , 3 bin 793 okulun Beyaz Bayrağının iptal edildiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘Beyaz Bayrak’ alan okullarla ilgili soru önergesine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yanıt verdi. Ülke genelinde bugüne kadar 18 bin 656 okulun Beyaz Bayrak sahibi olduğunu açıklayan Bakan Yılmaz, 3 bin 793 okulun Beyaz Bayrağının iptal edildiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temizlik ve hijyen açısından belirlenen kriterlere uyan okullara Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliğinde verilen Beyaz Bayrak ve Sertifikalarda ilgili olarak Bakan İsmet Yılmaz’a soru önergesi verdi.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan beyaz bayrak işbirliği protokolü sonucunda, bugüne kadar Ülke genelinde beyaz bayrak alan okul sayısı kaçtır? Kaç okulda beyaz bayrak yoktur? Beyaz bayrak alıp iki yıl sonra denetimlerde iptal edilen var mıdır? 2017 yılında beyaz Bayrak alan okul sayısı kaçtır?” şeklinde sorular yöneltti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 07.12.2017 tarihi itibariyle Beyaz Bayrak sahibi olan okul sayısının 18.656 olduğunu bildirdi. Beyaz Bayrak süresinin 3 yıl olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, “ 3 yılsonunda müracaat etmeyen ya da denetim sonucunda Beyaz Bayrağı iptal edilen okul sayısı 3.793'tür. 2017 yılında Beyaz Bayrak alan okul sayısı ise 9.162'dir” açıklamasında bulundu.

GÜRER: “BELİRLENEN KRİTERLERE UYAN OKUL SAYISI DÜŞÜK”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, temizlik ve hijyen açısından belirlenen kriterlere uyan okullara verilen Beyaz Bayrak ve sertifikanın, okulların bu alanlarda teşvik edilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, “Ancak Türkiye genelinde 62 bin 250 okul bulunurken, bunlardan sadece 18 bininin belirlenen kriterlere uyuyor olması düşündürücüdür. Bu rakamlar Türkiye’de 45 bine yakın okulun, temizlik ve hijyen kriterlerine uymadığını göstermektedir. 3793 okulda beyaz bayrak iptali de sorgulanması gereken bir durumdur. Çok okulda kadrolu hizmetli dahi yoktur. Okulların temizliği önemlidir. Özellikle ilköğrenim sürecinde bu anlamda çok daha dikkat şarttır. Okulların Yalnız ders anlatılan bir yer olmaktan çok her yönden örnek olacak konum durum koşullarda olması da çok önemlidir” diye konuştu.

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