KANLI AY - MAVİ AY - SÜPER AY NEDİR?‘Mavi ay', aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay' ise Dünya'ya en yakın olduğu noktada Ay'ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. ‘Kanlı ay' ise ay tutulması öncesi Dünya'nın gölgesinin Ay'a düşmesiyle oluşuyor.

En son 152 sene önce gerçekleşen Kanlı - Mavi Süper ay tutulması Türkiye'den de izlenebilecek.31 Ocak ay tutulmasının burçlara etkisi de çok güçlü olacak. Peki Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay tutulması nedir nasıl oluyor? İşte 31 Ocak tutulması ve etkileri