31 Aralık Metro, otobüs ve vapur seferleri saat kaça kadar?

Yılbaşı akşamı ulaşım aracı olarak metro, metrobüs ve vapur kullanmak isteyen vatandaşlar, sefer saatleri konusunda sorgulamalarını sürdürüyor.

31 Aralık yılbaşı marmaray, metro, otobüs ve vapur seferleri merak konusu olurken, vatandaşlar kullanabilecekleri ulaşım araçlarının saatlerini merak ediyor. İşte 31 Aralık yılbaşı akşamı sefer saatleri

VAPUR SEFERLERİ

Vapur seferleri, 31 Aralık akşamı normal seyrinde devam edecek.

MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ

Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri eklendi. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.

AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00

METRO KAÇA KADAR AÇIK?

Hızlı ulaşım aracı metro normal günlerde gece 00:00’a kadar açık oluyor. Ancak bu gece saat 02:00’ye kadar seferler devam edecek. Hacıosman-Yenikapı hattında yolculuk yapanlar bu saate kadar metro ile ulaşımdan faydalanabilirler

OTOBÜS SEFERLERİ

31 Aralık 2017’yi, 1 Ocak 2018’e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;

34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME

15F KADIKÖY – BEYKOZ

130A KADIKÖY – TUZLA

19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER

17 KADIKÖY – PENDİK

222 KADIKÖY – PENDİK

E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI

11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR

15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR

122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ

121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ

76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM

89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM

55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM

25G SARIYER – TAKSİM

40 RUMELİFENERİ – TAKSİM

E-3 4. LEVENT – S. GÖKÇEN HAVAALANI