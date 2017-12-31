31 Aralık Metro, otobüs ve vapur seferleri saat kaça kadar?

31 Aralık yılbaşı marmaray, metro, otobüs ve vapur seferleri merak konusu olurken, vatandaşlar kullanabilecekleri ulaşım araçlarının saatlerini merak ediyor. İşte 31 Aralık yılbaşı akşamı sefer saatleri
VAPUR SEFERLERİ
Vapur seferleri, 31 Aralık akşamı normal seyrinde devam edecek.
MARMARAY YILBAŞI SEFER SAATLERİ
Marmaray’dan yapılan açıklamaya göre yılbaşı gecesine özel ek sefer saatleri eklendi. Buna göre Kazlıçeşme ve Ayrılık Çeşmesi son sefer saati 02:00 olarak belirtildi.
AYRILIK ÇEŞMESİ: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
KAZLIÇEŞME: 00:30 – 01:00 – 01:30 – 02:00
METRO KAÇA KADAR AÇIK?
Hızlı ulaşım aracı metro normal günlerde gece 00:00’a kadar açık oluyor. Ancak bu gece saat 02:00’ye kadar seferler devam edecek. Hacıosman-Yenikapı hattında yolculuk yapanlar bu saate kadar metro ile ulaşımdan faydalanabilirler
OTOBÜS SEFERLERİ
31 Aralık 2017’yi, 1 Ocak 2018’e bağlayan gecede hizmet verecek olan otobüs hatları;
34G BEYLİKDÜZÜ – SÖĞÜTLÜÇEŞME
15F KADIKÖY – BEYKOZ
130A KADIKÖY – TUZLA
19Z KADIKÖY – ZÜMRÜTEVLER
17 KADIKÖY – PENDİK
222 KADIKÖY – PENDİK
E-10 KADIKÖY – S. GÖKÇEN HAVAALANI
11ÜS SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR
15 BEYKOZ – ÜSKÜDAR
122C MECİDİYEKÖY – TEPEÜSTÜ
121A MECİDİYEKÖY – BEYKOZ
76D BAHÇEŞEHİR – TAKSİM
89C BAŞAKŞEHİR – TAKSİM
55T G.OSMANPAŞA – TAKSİM
25G SARIYER – TAKSİM
40 RUMELİFENERİ – TAKSİM
E-3 4. LEVENT – S. GÖKÇEN HAVAALANI
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