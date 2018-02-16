300 kişilik uzman ekip Metrobüs yolunu asfaltlandı, sonra yine bozuldu!

Milyonlar harcandı, asfaltın bozulması sonucu metrobüs araçları önemli zararlar görüyor, kaza riskleri artıyor, yolcular da seyahat esnasında rahatsız! Bu ihale kimlere verildi?

Hıdır ULAĞ/ Kadıköy Belediyesi ve İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam hazırladığı yazılı soru önergesinde Söğütlüçeşme–Beylikdüzü Metrobüs yolunun asfaltlanma işini sorguladı ve şunları söyledi: “Metrobüs yolunun asfaltlanma işi tamamlanmış ancak kısa bir süre sonra yolun yine eskisi gibi bozulduğu adeta yeniden tarla haline geldiği; yüksek tonajlı metrobüs araçlarının asfaltın bozulması sonucu önemli zarar gördüğü, yolcuların seyahat esnasında rahatsız ettiği malumlarınızdır.

Bu kapsamda sorularımız;

- İhale hangi tarihte yapılmıştır?

- Verilen teklif ve teklif sahipleri kimlerdir?

- İşin muhammen bedeli nedir?

- İşin kapsamı nedir?

- İhaleyi kim almıştır?

- Sözleşme imzalama tarihi nedir?

- İşin başlama ve bitiş tarihi nedir?

- İşin yapımı esnasında ve/veya sonrasında yapılan keşif ve iş artışı var mıdır? Varsa gerekçesi, miktarı ve oranı nedir?

- İşin yapımı esnasında ve/veya sonrasında verilen süre uzatımı var mıdır? Varsa gerekçesi nedir?

- Verilen ek süre nedir?

- İşin tamamlama tarihi nedir?

- Kesin hakkediş tarihi ve tutarı nedir?

- Kesin hakkediş kim tarafından onaylanmıştır?

- İhale şartname ve sözleşmesi kapsamında yapılmayan iş ve imalat var mıdır? Varsa ayrıntısı nedir?

- Bu ihale ve sonrasında yapılan sözleşme kapsamında bugüne kadar hukuka intikal eden bir husus var mıdır? Varsa ayrıntısı ve aşaması nedir?

- İşin tamamlanmasından sonra İETT, İETT Çalışanları (şoför), diğer 3.kişiler tarafından yapılan şikayet vb sorun var mıdır? Varsa ayrıntısı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2018 yılı Şubat ayı Meclis toplantılarında İBB Meclisi CHP Üyesi Dr. Hakkı Sağlam’ın imzası ile önerge meclise sunuldu ve oy birliği ile Başkanlık Makamına havale edildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere E-5 Karayolu üzerinde Söğütlüçeşme – Beylikdüzü arasında 52 kilometre ve 44 istasyondan oluşan Metrobüs yolu Temmuz 2015’de başlamış olup; çalışmaların 90 günde 4 etap halinde ( birinci etapta Zincirlikuyu – Cevizlibağ, ikinci etapta Avcılar–Tüyap, üçüncü etapta Söğütlüçeşme–Boğaz Köprüsü ve son etapta Cevizlibağ–Avcılar arasında) tamamlanacağı açıklanmıştır.

Asfaltlama çalışmaları gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında yapılacağı, işlerin daha hızlı ilerlemesi için ileri teknoloji ürünü katkılar kullanılacağı lokasyonda, kademeli olarak E-5’de her iki yönde bir şerit daraltılarak ulaşım sağlanacağı belirtilmiştir.

Metrobüs hattı çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (YOD) ve İSFALT’ın 300 kişilik uzman ekibi tarafından sürdürüleceği, yolun asfalt ve asfaltın altındaki betonun 5-6 santimetre kazınacağı, 6 santimetre binder (alt tabaka asfalt betonu), 6 santimetre modifiye (güçlendirilmiş) asfalt, en son aşamada ise 5 santimetre Taş Mastik Asfalt (aşınmayı önleyen) uygulanacağı; istasyonların 50 metre ilerisi ve 50 metre gerisinde hızlı priz alan özel katkılı C50 beton uygulaması yapılacağı, tekerlek izi oluşumları, çatlak – çukur oluşumları, beton derzlerinden gelen yansıma çatlakları, köprü derzlerinden oluşan bozulmalar, baca – ızgara problemleri gibi olumsuzluklar giderileceği açıklanmıştır.

Metrobüs yolunun asfaltlanma işi tamamlanmış; ancak kısa bir süre sonra yolun yine eskisi gibi bozulduğu adeta yeniden tarla haline geldiği; yüksek tonajlı metrobüs araçlarının asfaltın bozulması sonucu önemli zarar gördüğü, yolcuların seyahat esnasında rahatsız ettiği malumlarınızdır. Bu kapsamda ;

1. İhale hangi tarihte yapılmıştır? Verilen teklif ve teklif sahipleri kimlerdir?

2. İşin muhammen bedeli nedir? İşin kapsamı nedir?

3. İhaleyi kim almıştır? Sözleşme imzalama tarihi nedir?

4. İşin başlama ve bitiş tarihi nedir?

5. İşin yapımı esnasında ve/veya sonrasında yapılan keşif ve iş artışı var mıdır? Varsa gerekçesi, miktarı ve oranı nedir?

6. İşin yapımı esnasında ve/veya sonrasında verilen süre uzatımı var mıdır? Varsa gerekçesi nedir? Verilen ek süre nedir?

7. İşin tamamlama tarihi nedir? Kesin hakkediş tarihi ve tutarı nedir? Kesin hakkediş kim tarafından onaylanmıştır?

8. İhale şartname ve sözleşmesi kapsamında yapılmayan iş ve imalat var mıdır? Varsa ayrıntısı nedir?

9. Bu ihale ve sonrasında yapılan sözleşme kapsamında bugüne kadar hukuka intikal eden bir husus var mıdır? Varsa ayrıntısı ve aşaması nedir?

10. İşin tamamlanmasından sonra İETT, İETT Çalışanları (şoför), diğer 3.kişiler tarafından yapılan şikayet vb sorun var mıdır? Varsa ayrıntısı nedir?

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.Maddesinde yer alan;

“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.”

hükmü uyarınca; yukarıdaki sorularımızın Belediye Başkanlığı’nca yazılı olarak cevaplandırılması için, gereğini arz ederiz.