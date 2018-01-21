3 yıl önce keşfedildi, ziyaretçi akınına uğruyor

Giresun'un Dereli ilçesi sınırlarında bulunan ve 3 yıl önce keşfedilerek Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, turkuaz rengi ile oluşan eşsiz görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

Hakan KABAHSANOĞLU / DERELİ (Giresun), (DHA)- Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer özelliğine sahip gölü 3 yılda 300 bin dolayında da kişi ziyaret etti.

Kent merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan, 20 bin nüfuslu Dereli ilçesinde 3 yıl önce keşfedilen ve Kuzalan Tabiat Parkı sınırlarına dahil edilen Mavi Göl, her yıl binlerce tatilci ve turisti ağırlıyor. Tabiat parkı ve Mavi Göl, 1800 metre devam eden traverten ve şelalesi ile de dikkat çekiyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sodalı suyun dere halinde aktığı tek yer olma özelliğine sahip Mavi Göl'de özellikle belirli aylarda turkuaz rengine bürünen su, ziyaretçileri adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 gölden oluşan, halk arasında 'Sodalı Göl' diye de adlandırılan Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz rengini alan gölü, 3 yılda 300 bin dolayında kişi de ziyaret etti.

İLGİ GİDEREK ARTIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürü Ertan Kuduban, 3 yıl önce keşfedilen Mavi Göl’ün ilgi odağı haline geldiğini belirterek “Özellikle geçen yıl yerli ve yabancı turistler göle büyük ilgi gösterdiği. Mavi Göl bölgesinde, önümüzdeki aylarda insanların çok rahat ulaşabileceği yürüyüş yolları ile otopark düşünüyoruz. Buraları koruyacağız, hem de yöre halkına gelir getirici yatırımlar düşünüyoruz" dedi.