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12.02.2018 05:15

3 yaşındaki çocuğa tecavüz girişimi!

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3 yaşındaki çocuğa tecavüz girişimi!
ADANA'da sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmek isteyen, Sedat K. (20), fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

DHA-  Çıplak halde evden çıkıp, sokakta koşmaya başlarken yakalanan şüpheli, sağlık kontrolüne de çarşafa sarılıp getirildi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi 1919 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burda annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K., iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki devatlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını girdermek için eve girdiğinde, Sedat K.'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.'ya saldırdı.

Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.'ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. 

ÇARŞAFA SARILI HALDE GETİRİLDİ

Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrölüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontürülüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.'yı arka kapıdan çıkardı. Çevik Kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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POLİS MERKEZİNE YÜRÜMEK İSTEDİLER

Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Yürüyüşleri yasal olmadığı için polisin tarafından durdurulan yaklaşık 50 kişilik grup, zanlının idam edilmesini istedi. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olayısız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hasteneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.     

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