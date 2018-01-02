CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücret ve taşeron konusunda hükümetten gelen açıklamalara tepki gösterdi.

ANKARA (ANKA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücret ve taşeron konusunda hükümetten gelen açıklamalara tepki göstererek, “Bunu söyleyenler sadece bir ay asgari ücretle geçinmeye çalışsın, hatta bir ay çok gelirse sadece bir gün ceplerinde 3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim” dedi.

Ağbaba, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’nun açıklamalarına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Sanki bir lütufmuş gibi taşeron işçinin kadrosunu ‘Ne kadrosu zaten çalışıyorsunuz’ demek, milyonlarca emekçiye açlık sınırında asgari ücret verip ‘eline diline dursun’ demek AKP’nin emeğe ve emekçiye bakışının en net göstergesidir.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun 42 asgari ücret maaşıyla bir otomobil alınacağını söylemesi emekçiyle dalga geçmekten başka bir şey değildir.

Bir Başbakan Yardımcısının yapılan asgari ücret zammını övmek için başka bir örnek bulamaması üzüntü vericidir. Asgari ücret 15 yılda 9 kat arttığını söyleyenler ülkedeki döviz kurunu, benzinin litre fiyatını, etin kaç lira olduğunu söyleyemiyorlar. 3 aylık maaşı ile araba alabilenler, emekçinin 42 aylık maaşı ile araba alacağını övünerek söyleyebiliyorlar.

Bunu söyleyenler sadece bir ay asgari ücretle geçinmeye çalışsın, hatta bir ay çok gelirse sadece bir gün ceplerinde 3 lirayla eve ekmek götürme derdine düşsünler görelim.

Bir asgari ücretli İrlanda’da 7 bin 100 TL, Almanya’da 6 Bin 800 TL, Slovenya’da 3 Bin 600 TL, Yunanistan’da 3 bin 100 TL alırken Türkiye’de bin 603 TL alıyor. Satın alma gücü değerlendirildiğinde Türkiye’deki asgari ücretli Avrupa’daki asgari ücretlinin yanına bile yaklaşamıyor. Örneğin İngiltere’de bir işçi asgari ücreti ile 300 kilogram, Almanya’da 214 kilogram, Türkiye’de ise 40 kilogram et alabiliyor. Türkiye’yle İngiltere arasında 7.5 kat fark var.”