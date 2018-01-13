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14.01.2018 02:40

3 kritik isim sorgu için emniyette

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3 kritik isim sorgu için emniyette
ABD'deki Hakan davasıyla ilgili olarak cezaevindeki eski Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları, gece saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

YURT - ABD'de Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cezaevindeki eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy'u gece saatlerinde cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

ZARRAB, TOPUZ VE KORKMAZ HAKKINDA İFADE

Tutuklu 3 eski polisin, Reza Zarrab'ın sanıkken tanık olduğu, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davaya belge kaçırılmasıyla ilgili sorgulanacağı öğrenildi.

Saygılı, Topçu ve Aksoy'a ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'la ilişkileri ve İstanbul 13. ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen '17-25 Aralık kumpası' davalarında sanık olan, aynı zamanda ABD'deki davada da tanık olan eski polis Hüseyin Korkmaz olan bağlantılarının sorulacağı da kaydedildi.

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