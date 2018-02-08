3 kişiyi öldürüp kaçmıştı; 2,5 yıllık firarın sonunda yakalandı!

Balıkesir'de 2,5 yıl önce kumar masası tartışmasında 3 kişiyi vurarak öldürüp kaçarak uzun bir süre defalarca kılık ve kimlik değiştirdiği ortaya çıkan 48 yaşındaki katil zanlısı Şeref Gürbüz, imam nikahlı eşiyle yaşadığı eve yapılan baskında yakalandı.

Balıkesir'e bağlı Burhaniye Mahallesi Hamam Aralığı Sokak'taki bir kahvehanede 2 buçuk yıl önce kumar oynadığı arkadaşlarıyla çıkan tartışmada silahını çeken Şeref Gürbüz masada bulunanların üzerine kurşun yağdırmış ve olayda Cengiz Uslu, Alpaslan Karadavut ve Vacip Avcı vücutlarına aldıkları kurşunlarla kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan Şeref Gürbüz'u yakalamak için çalışma başlatan Balıkesir polisi, sürekli sahte kimlik kullanan ve kılık değiştirerek saklanan Gürbüz'ün Gaziosmanpaşa'da imam nikahlı eşinin yanında saklandığını belirleyince durumu İstanbul polisine iletti.

Tespitlerin ardından harekete geçen Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz'ün saklandığı evi takibe aldı. Yapılan fiziki takiplerin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, imam nikahlı eşinden bir çocuk sahibi olan Şeref Gürbüz'ü 2.5 yıllık firarın ardından yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet'e götürülerek sorguya alınan katil zanlısı Gürbüz'ün ifadesinde pişman olduğunu dile getirip "Seni nasıl soyup soğana çevirdik. Donuna kadar herseyini acağız" sözleri üzerine sinirlenip kendini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.(milliyet)