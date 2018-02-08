  • BIST 115.570
  • Altın 160,836
  • Dolar 3,7808
  • Euro 4,6487
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
08.02.2018 05:50

3 kişiyi öldürüp kaçmıştı; 2,5 yıllık firarın sonunda yakalandı!

»
3 kişiyi öldürüp kaçmıştı; 2,5 yıllık firarın sonunda yakalandı!
Balıkesir'de 2,5 yıl önce kumar masası tartışmasında 3 kişiyi vurarak öldürüp kaçarak uzun bir süre defalarca kılık ve kimlik değiştirdiği ortaya çıkan 48 yaşındaki katil zanlısı Şeref Gürbüz, imam nikahlı eşiyle yaşadığı eve yapılan baskında yakalandı.

Balıkesir'e bağlı Burhaniye Mahallesi Hamam Aralığı Sokak'taki bir kahvehanede 2 buçuk yıl önce kumar oynadığı arkadaşlarıyla çıkan tartışmada silahını çeken Şeref Gürbüz masada bulunanların üzerine  kurşun yağdırmış ve olayda Cengiz Uslu, Alpaslan Karadavut ve Vacip Avcı vücutlarına aldıkları kurşunlarla kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Olay sonrası kaçarak kayıplara karışan  Şeref Gürbüz'u yakalamak için çalışma başlatan Balıkesir polisi, sürekli sahte kimlik kullanan ve kılık değiştirerek saklanan Gürbüz'ün Gaziosmanpaşa'da imam nikahlı eşinin yanında saklandığını belirleyince durumu İstanbul polisine iletti.

Tespitlerin ardından harekete geçen Gaziosmanpaşa Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz'ün saklandığı evi takibe aldı. Yapılan fiziki takiplerin ardından eve baskın düzenleyen ekipler, imam nikahlı eşinden bir çocuk sahibi olan Şeref Gürbüz'ü 2.5 yıllık firarın ardından yakalayarak  gözaltına aldı.

Emniyet'e götürülerek sorguya alınan katil zanlısı Gürbüz'ün ifadesinde pişman olduğunu dile getirip "Seni nasıl soyup soğana çevirdik. Donuna kadar herseyini acağız" sözleri üzerine sinirlenip kendini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.(milliyet)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Para ve altın dolu çantası çalınınca kalp krizi geçirdi07 Şubat 2018 Çarşamba 19:09
  • 4 yaşındaki Efe'nin ailesini yasa boğan ölüm...07 Şubat 2018 Çarşamba 17:47
  • Erkek terörü: İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay!07 Şubat 2018 Çarşamba 17:15
  • Dedesine ait arsadan geçtiğini öğrendiği yolu trafiğe kapattı07 Şubat 2018 Çarşamba 16:42
  • Telefonla konuşurken otomobiliyle dereye uçtu07 Şubat 2018 Çarşamba 16:11
  • İstanbul'da dehşet! Pizzacıda av tüfeğiyle...07 Şubat 2018 Çarşamba 15:44
  • 50 yaşındaki kadın aile bütçesine katkı için simit satmaya başladı07 Şubat 2018 Çarşamba 15:03
  • Vurgun yapan dansçıdan inanılmaz açıklama07 Şubat 2018 Çarşamba 13:48
  • Çöpten çıkan kütüphaneye AB'den bağış07 Şubat 2018 Çarşamba 13:38
  • Başkan Selvitopu, imar planlarıyla ilgili vatandaşları bilgilendirdi07 Şubat 2018 Çarşamba 13:23
    • FOTO GALERİ
    • Türkler o ülkelere aktı; ilk sıradaki şaşırttı!
    • Muhtemelen final yapacak diziler!
    • Ameliyathaneye yetişemedi: Koridorda doğum yaptı
    VİDEO GALERİ
    • Robot Bakan Arslan'dan özür diledi!
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti