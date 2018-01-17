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17.01.2018 17:00

3 kişi hakkında Erdoğan'a hakaretten soruşturma!

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3 kişi hakkında Erdoğan'a hakaretten soruşturma!
Batı Trakya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gümülcine ziyareti öncesinde Türk mahallelerine afiş asan üç kişi hakkında 'yabancı ülke liderine hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, aralarında Gümülcine Belediye Meclisi'nde yer alan 'Spartakos' grubunun lideri gazeteci Kostas Karaiskos'un da bulunduğu üç kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gümülcine ziyareti öncesinde sokaklara yasa dışı olarak afiş astıkları gerekçesiyle savcılığa ifade verdi.

Karaiskos, kendisine ait internet sitesinde yayımladığı açıklamada, soruşturmanın 'yabancı hükümetin arzusu üzerine açıldığını' ileri sürerek bunu kendileri açısından bir reklam olarak değerlendirdiğini belirtti.

Erdoğan'ın Gümülcine ziyaretinde Türk mahallelerindeki bazı sokaklara üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu 'Erdoğan'ın ziyaretine hayır' yazılı afişler yapıştırılmış ve Gümülcine ile İskeçe'de 'tehdit' mesajları içerdiği öne sürülen kağıtlar Türklerin yaşadığı evlerin kapılarına bırakılmıştı.

Ziyarete karşı çıkan aralarında Spartakos lideri Karaiskos'un da bulunduğu emekli askerler, Pontuslu ve Kıbrıslı Rum dernekleri Gümülcine kent meydanında gösteri düzenlemişti.

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