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14.02.2018 10:40

3.havalimanında 400 işçinin öldüğü iddiasına ilişkin açıklama

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3.havalimanında 400 işçinin öldüğü iddiasına ilişkin açıklama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,İstanbul'da yapımı devam eden 3. havalimanı inşaatında bugüne kadar 400 işçinin hayatını kaybettiği ve işçilerin ailelerine para verilerek bu ölümlerin gizlendiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, 27 işçinin hayatını kaybettiğini savundu.

“İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi’”nin yürüttüğü 3. Havalimanı İnşaatında, çalışmaların başladığı Mayıs 2015 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre sağlık sorunları ve trafik kazası vakalarının da yer aldığı olaylarda 27 emekçimiz hayatını kaybetmiştir.

İlgili projenin başladığı tarihten itibaren görevlendirilen Bakanlığımız İş Müfettişleri, 3,5 milyon metrekare büyüklüğünde ve 30 bini aşkın çalışan bulunan inşaat sahasında denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.”

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haberde hayatını kaybeden ve ölümleri gizlendiği iddia edilen işçilerin ailelerine 400.000 lira sus payı verildiği iddia edilmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba söz konusu iddiayı gündeme taşımıştı.

3. havalimanı mezarlık gibi... 400 işçinin ölümü gizlendi

CHP 3’üncü havalimanındaki ‘işçi ölümleri’ iddiasını Meclis’e taşıdı

 

 

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