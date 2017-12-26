3 günlük diyet programı ile 1 beden küçülün

Diyetisyen Emre Uzun, yılbaşı kutlamaları sırasında yiyip içtiklerimizin bizi sağlığımızdan edebileceğine dikkat çekerek bir uyarıda bulunuyor: “Yeni yıla yağlı ve şekerli besinlerin neden olduğu ağırlık, rahatsızlık ve inatçı kilolarla “merhaba” demeyin!

Diyetisyen Uzun, keyifli ve hafif bir yılbaşı gecesi geçirmek, sağlıklı adımlarla yeni yıla girmek için vücudunuzu 3 günlük programla yeni yıla hazırlamanızı öneriyor. Tavsiyeleri önemli ve uygulaması da kolay!

Diyetisyen Emre Uzun, üç günlük program çerçevesinde sabah, öğle ve akşam yapmanız gerekenleri de şöyle sıralıyor:



1.Gün

Sabah

1 kupa yeşil çay+ 1 adet metabolizma omleti

Metabolizma omlet malzemeleri: 1 adet yumurta, 1 çay bardağı kadar süt, 1 silme çay kaşığı karabiber, 1 silme çay kaşığı kırmızıbiber, 1 silme çay kaşığı pul biber, 2 yemek kaşığı dolusu yulaf ezmesi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı… Hazırlaması kolay: Bir kapta tüm malzemeleri karıştırıp yağsız tavada pişiriyorsunuz.

Öğlen

Yeşil smoothie

Yeşil smoothie malzemeleri: 2 avuç ıspanak,1 adet salatalık, yarım demet maydanoz,1 limon suyu, 1 küçük parça taze zencefil, 4 kaşık yoğurt ve 1 su bardağı su. Hazırlaması da pratik: Pürüzsüz halde iyi bir karışım elde edene kadar malzemelerin tamamını blendırdan geçiriyorsunuz.

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3 halka dilim ananas

Akşam

1 orta boy dilim (150-200 gram) somon ızgara, 1 ince dilim tam buğday ekmeği ve yağsız salatadan oluşan akşam yemeği yiyorsunuz.

2.Gün

Sabah

Kahvaltı için “Yeni yıla hazırlık karışımı”nı tavsiye ediyoruz.

Bu karışımın malzemeleri: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 su bardağı laktozsuz süt, 1 çay kaşığı tarçın, 3 adet ceviz, 1 orta boy Trabzon hurması. Hazırlanışı: Yulaf ezmesi, süt ve tarçını karıştırın. Üzerine 3 adet ceviz ve 1 orta boy Trabzon hurması dilimleyip afiyetle yiyin.

Öğle

Ödem atıcı çorba

Ödem atıcı çorba malzemeleri: 1 adet rendelenmiş kabak, 1 adet kırmızı ince ince doğranmış biber, 1/ 3 demet doğranmış dereotu, 1 adet rendelenmiş domates, 1 yemek kaşığı maş fasulyesi, 1 tutam pul biber,1 tutam kekik, 1 tutam kimyon, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı. Hazırlamak için yapmanız gereken de kabağı, kırmızıbiberi, maş fasulyesini ve domatesi 2 su bardağı kadar suyla pişirip, içine zeytinyağı, pul biber, kekik kimyon ekleyerek tüketmek.

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1 su bardağı Greyfurt suyu

Akşam

3-4 adet fırında köfte ve yanına yağsız olması koşuluyla bol bol salata…

3.GÜN

Kahvaltı

1 su bardağı laktozsuz süt, 1 yumurta ile yapılmış bol sebzeli menemen ve 1 dilim tam buğday ekmeği kahvaltı için yeterli olacaktır.

Öğle

Yeşil smoothie

Yeşil smoothie için gereken malzemeler şöyle: 2 avuç ıspanak, 1 adet salatalık, yarım demet maydanoz, 1 limon suyu, 5 gram taze zencefil, 4 kaşık yoğurt ve 1 su bardağı su. Tüm bu malzemeleri pürüzsüz hale getirip iyi bir karışım elde edene kadar blendırdan geçirmeniz yeterli.

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10 adet çiğ badem

Akşam

Kinoa salatası

Kinoa salatası hazırlamak için 1 su bardağı kinoayı haşlayın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra, içine yarım demet semizotu, bir avuç roka, bir avuç maydanoz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekleyin. Tüm bu karışımın üzerine dökmek için de yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tam limon suyu ve 1 çay kaşığı tuzu karıştırın, salatanızın üzerine dökün.

Yılbaşı akşamı alkol tüketecekseniz, dikkat!

Diyetisyen Emre Uzun, yılbaşı gecesi alınan alkolle ilgili olarak çoğumuzun tedbirsiz davrandığına; kimi ölçüyü kaçırırken kiminin de durduk yerde kilo aldığına dikkat çekiyor. “Alkollü içeceklerin 100 ml’si farklı kalori miktarına sahiptir. Örneğin şarabın 100 ml’si 83 kalori içerirken votka ve rom 231, rakı 251, viski 250 ve bira da 43 kalori içerir. Her içkinin alkol oranı da farklıdır. Örneğin biralar %3 ile %8 arasında alkol barındırırken şarapların alkol oranı %8 ile %15 arasındadır. Bu nedenle, yılbaşı gecesi alkol alacaksanız, bir şişe bira veya bir kadeh şarap tercihi yapmak votka, viski, martini, rakı, rom veya kokteyllere göre çok daha iyi bir seçenektir. Alkolünüzü yemekle birlikte, azar azar içerek ve yanında daha az tuzlu çerezler tercih ederek tüketmelisiniz. Tahminen bugüne dek hep farklı şeyler duymuşsunuzdur ancak burada önemli olan, alkolle kırmızı eti birlikte tüketmemek! Çünkü hem kırmızı etin hem de alkolün toksik etkisi çok yüksektir ve toksik bileşenlerin atılımı da karaciğerinizin yorulmasına neden olacaktır.”

Yılbaşı sonrasında hızla toparlanmak için…

Diyetisyen Emre Uzun, yılbaşı gecesinin yorgunluğu, yoğun yeme içmeyle geçen saatleri sonrasında nasıl toparlanacağınıza dair de ipuçları veriyor: “Üç adımda toparlanmanız mümkün. Bu adımların ilki aldığınız alkolle başa çıkmanıza yardımcı olurken ikinci adım sofrada saatlerce yemek yedikten sonra yorgun düşen sindirim sisteminizi rahatlatacak, üçüncü adım da normal hayatınızda ihtiyacınız olan enerjiyi geri kazanmanızı sağlayacaktır” diyor. Uzun’un tavsiyeleri şöyle:

Karaciğerinizi destekleyin:

Arınma içeceği hazırlayın: 1 litre suya, 5 gram rezene, 5 gram zencefil, 1 demet maydanoz, 1 bütün limon suyu, 2 adet kabuk tarçın ekleyip bir çay hazırlayın ve bunu öğün aralarında tüketin.

Su için. Günlük 2,5- 3 litre su tüketerek, dehidrate olmuş bünyenizin toparlanmasını sağlayın.

Ana öğünlerinizi mevsim sebzeleriyle yapın. Ispanak, kıvırcık, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler iyi birer seçim olacaktır. Yeşil yapraklı sebzeler üzerinde bulunan “klorofiller” toksinleri emer ve ağır metal, kimyasallar, pestisitleri nötralize eder. Bu da karaciğerin rahatlamasına ve dinlenmesine destek olur.

Avokado tüketin. Avokado, karaciğerin vücuttan toksinleri temizlenmesi için gerekli olan “glutation” üretimine yardımcı olur ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Greyfurt yiyin. Greyfurt, içeriğinde bulunan yüksek miktarda “C vitamini” ve “antioksidanlar” sayesinde karaciğerin hem doğal yolla hem de hızlı bir şekilde zararlı maddeleri atmasına yardımcı olur.

Midenizi rahatlatın:

Nane çayı tüketin. Nane çayı, midedeki ekşimeyi yatıştırıp rahatlatır ve hazımsızlığı giderir: 3-4 parça taze naneyi tepsiye serin ve çıtır çıtır olana kadar kurutun. 1 demlik kaynamış suya 2-3 çay kaşığı nane ekleyip 10-15 dakika beklettikten sonra tüketin.

Kişniş, gaz giderir, kas gevşetir ve sindirimi kolaylaştırır.

Papatya, hazımsızlık başta olmak üzere birçok sindirim sorununa iyi gelir.

Yeşil çay, mideyi sakinleştirmeye, gaz ve şişkinlik gidermeye yardımcıdır.

Egzersiz yapın:

Canlandırıcı bir yürüyüş yapabilir veya egzersiz olarak dinlendirici yogayı tercih edebilirsiniz. Böylece kan akışınız hızlanır ve kalp ritminiz de yükselir.

***Doktorunuza danışmadan diyet programını kullanmayınız.