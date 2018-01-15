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15.01.2018 11:30

3 büyüklerde FETÖ operasyonu

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3 büyüklerde FETÖ operasyonu
Gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadesinde, kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını savcılığa tek tek verdiği iddia edildi.

Vatan Gazetesi'nden Çağdaş Ulus'un haberine göre, Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi.


17-25 Aralık sürecinde örgütün talimatı üzerine FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira yatırdığı belirlenen eski futbolcu Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuştu. 
 
Uğur Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında G.Birliği'nde oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını, düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi. Boral'ın kendi döneminde katıldığı çok sayıda sohbette yer alan futbolcuların adını da savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.
 
Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bu futbolculardan bazılarının hala Süper Lig'deki üç büyüklerde top koşturduğu belirlendi. Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Aynı zamanda ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin de ByLock kullandıkları iddia edildi. Bu ifadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.
 

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