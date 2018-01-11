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11.01.2018 20:15

29 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti

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29 yaşındaki ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Avustralya basını, 29 yaşındaki ünlü oyuncu Jessica Falkholt'un hayatını kaybettiğini duyurdu. Falkholt, son dönemde bir çok başarılı filmde rol almıştı.

İngiltere'nin Sussex Inlet bölgesinde 29 Aralık'ta gerçekleşen kazada oyuncunun annesi Lars, babası Vivivan ve kardeşi Annabelle de hayatını kaybetmişti.

Avustralya basını, ‘Home and Away’ dizisiyle tanınan Jessica Falkholt’un hayatını kaybettiğini son dakika bilgisi olarak geçti. Son zamanlarda birçok dizide rol alan 29 yaşındaki güzel oyuncu, geçirdiği trafik kazası sonucu komaya girmişti.

Oyuncunun yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşadığı bilinirken, ailesinin aldığı kararla yaşam ünitesinin kapatılmasını talep ettiği aktarıldı.

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Home and Away dizisiyle tanınan Jessica Falkholt , geçirdiği trafik kazasının ardından komaya girmişti. Oyuncu bir süredir yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşatılıyordu. Ancak durumu ümitsiz olan genç kadının ailesi dün zor bir karar aldı. Yaşam desteği, ailenin talebi üzerine devreden çıkarıldı.  

2015 yılında Sydney Ulusal Sanat Enstitüsü'nden mezun olan genç oyuncu, gelecek yıl vizyona girecek olan olan fantastik film Harmony'de de yer almıştı.

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